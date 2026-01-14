(VTC News) -

Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Lúc 7h ngày 14/1, cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của mùa bão năm 2026. Sau đó, bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippines.

"Do khu vực Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông Bắc của Philippines vào khoảng ngày 19-20/1", Cục Khí tượng thuỷ văn nhận định.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông sắp mạnh thành bão. (Nguồn: Cục Khí tượng thuỷ văn)

Dự báo về tình hình mưa bão 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ tháng 1-3, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xu hướng cao hơn khi các tháng mùa khô đầu năm 2026, các khu vực này khả năng xuất hiện nhiều ngày và đợt mưa trái mùa hơn mọi năm.

Trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đón mưa trái mùa thì khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn xuất hiện các đợt mưa rào và dông trong tháng 1. Tại miền Bắc, từ khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3, mưa nhỏ, mưa phùn có thể xuất hiện nhiều, tương đương trung bình nhiều năm.

Từ tháng 4-6, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tương đương trung bình nhiều năm, tuy nhiên khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta không cao (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,3 cơn).

Các đợt mưa vừa, mưa to nguy cơ xuất hiện ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng tháng 5. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tăng dần trên cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4 và tháng 5/2026).