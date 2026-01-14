NOBLEX APP được vinh danh 'Sản phẩm Công nghệ Bất động sản của năm' tại FChoice

(VTC News) -

Ngày 13/1/2026, tại lễ vinh danh FChoice 2025 do CafeF tổ chức, ứng dụng NOBLEX của Sunshine Group được xướng tên ở hạng mục “Sản phẩm Công nghệ Bất động sản của năm”, qua đó ghi nhận vai trò của một nền tảng công nghệ tiên phong đang góp phần thúc đẩy quá trình số hóa thị trường bất động sản và tài chính tại Việt Nam.

NOBLEX App của Sunshine Group được vinh danh “Sản phẩm Công nghệ Bất động sản của năm” tại FChoice 2025.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF - kênh thông tin tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam khởi xướng từ năm 2021, được giới kinh tế, doanh nghiệp xem như “bản đồ thành tựu” phản ánh những câu chuyện đột phá có tác động quan trọng tới nền kinh tế. Bảng vinh danh được xây dựng trên cơ chế bình chọn công khai với hàng triệu lượt tham gia của độc giả, kết hợp quá trình thẩm định khắt khe từ Hội đồng thẩm định là các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Với thông điệp "Việt Nam vươn mình", FChoice 2025 không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các con số tăng trưởng, mà còn khắc họa bức tranh toàn cảnh về một nền kinh tế đang trỗi dậy mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, việc NOBLEX App được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm Công nghệ Bất động sản của năm” được xem là sự ghi nhận uy tín đối với một mô hình công nghệ tiên phong, đang góp phần tái định nghĩa cách tiếp cận, sở hữu và đầu tư bất động sản trong kỷ nguyên số.

Nền tảng livestream đặt giá mua nhà đầu tiên của Việt Nam

NOBLEX App là một siêu ứng dụng kết nối thông tin và giao dịch đa lĩnh vực, hội tụ các trụ cột tài chính, công nghệ và dịch vụ bất động sản, với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ AI, do Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Sunshine Group) nghiên cứu xây dựng và vận hành. Một trong những tính năng nổi bật của ứng dụng này là NobleGo - nền tảng livestream đặt giá mua nhà đầu tiên của Việt Nam, và cũng là livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng song song trên cả nền tảng số và sóng truyền hình toàn quốc.

Ông Nguyễn Anh Tuân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ và Tài Chính NobleX - nhận giải FChoice.

Sự ra đời của NobleGo đã tạo nên một “cuộc cách mạng” khi đưa lên sóng danh mục hơn 10 tỷ USD sản phẩm chính chủ đa dạng từ biệt thự hạng sang, nhà phố hàng hiệu, cho đến những căn hộ cao cấp giá hợp lý, gia tăng cơ hội sở hữu “sản phẩm thực, giá trị thực” cho người dùng cuối.

Tại đây, thông qua cơ chế đặt giá theo thời gian thực, khách hàng có thể đưa ra mức giá của riêng mình chỉ với vài giây thao tác đơn giản trên điện thoại và có cơ hội sở hữu bất động sản với mức giá cạnh tranh, thậm chí tốt hơn kỳ vọng. Thực tế sau hơn 30 phiên livestream, phần lớn khách hàng “chốt deal” thành công ở mức giá thấp hơn thị trường từ 10–20%, thậm chí có trường hợp lên tới 45% khi kết hợp các ưu đãi trực tiếp từ chủ đầu tư.

NobleGo không đặt mục tiêu bán với giá cao nhất, mà hướng tới mở rộng cơ hội sở hữu bất động sản chất lượng cao với mức giá cạnh tranh nhất cho người dùng cuối.

Bên cạnh cơ chế đặt giá độc đáo, NobleGo cũng để lại hàng loạt dấu ấn đáng nhớ: livestream BĐS tiên phong ứng dụng AI như một trợ lý ảo trực tiếp tư vấn dự án, phân tích thị trường, tăng cơ hội chốt deal; livestream lập kỷ lục với giải thưởng quay số may mắn lên tới 200 triệu tiền mặt cho khán giả và cơ chế công khai toàn bộ thuật toán chọn người thắng; và đặc biệt là việc trích lập 500 triệu đồng/phiên để đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện như Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thống kê sau hơn 30 phiên phát sóng cho thấy NobleGo đạt hơn 5,3 triệu lượt tương tác của khán giả, với hơn 212.000 lượt tương tác tìm hiểu dự án, cùng hơn 500 bài báo chính thống đưa tin. Ứng dụng cũng đóng góp 15,5 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, hiện thực hoá triết lý kinh doanh bền vững song hành cùng tinh thần tương thân tương ái.

Ứng dụng có tính toàn diện bậc nhất về Công nghệ, Tài chính và Bất động sản

Ngoài NobleGo, NOBLEX đang xây dựng và phát triển một hệ sinh thái số có tính toàn diện bậc nhất trong Công nghệ, Tài chính và dịch vụ Bất động sản hiện nay - nơi người dùng được đồng hành trọn vẹn trong suốt vòng đời tài sản, từ giai đoạn sở hữu, vận hành đến tối ưu hóa giá trị dài hạn, với với các mini app chuyên biệt như NobleHouse, BankZone, NobleAgents, NobleSales, NobleLink hay NobleHotels…

Đồng thời, Sunshine Group đang tăng tốc nghiên cứu các giải pháp công nghệ trọng yếu về tài sản số, tài chính số để tối ưu trải nghiệm giao dịch và nâng cao hiệu quả cho các bên tham gia. Sự kết hợp của các giải pháp này không chỉ thể hiện tâm huyết dài hạn của Sunshine Group trong việc giải quyết những điểm nghẽn cố hữu của thị trường, mà còn đồng hành với chiến lược phát triển kinh tế số đang được đặt ra ở mức ưu tiên cao trong chiến lược phát triển quốc gia giai đoạn tới.