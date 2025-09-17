Rút ngắn 30% thời gian phê duyệt, TP.HCM sắp khởi công 20 dự án trọng điểm

(VTC News) -

Sở Xây dựng TP.HCM đặt mục tiêu trong 3 tháng cuối năm 2025 sẽ khởi công 20 dự án giao thông - hạ tầng kỹ thuật có vai trò kết nối và phát triển đô thị.

Trong đó, nhiều dự án quy mô lớn, có vai trò kết nối vùng như metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương); dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50; Vành đai 2; xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (Quận 4 cũ); dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiểng (Quốc lộ 13 qua Bình Dương cũ);

Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng; nâng cấp, mở rộng đường Nội Bài - Phước Tân (ĐT992 đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu)...

Nút giao An Phú là công trình giao thông lãnh đạo TP.HCM liên tục kiểm tra, thúc tiến độ. (Ảnh: Lương Ý)

Bên cạnh 20 dự án trọng điểm sẽ khởi công, trong quý cuối năm, TP.HCM cũng sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng 25 dự án lớn. Trong đó có các công trình được quan tâm như dự án nút giao An Phú; đường Lương Định Của (đoạn từ nút giao Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng); đường Chu Văn An; đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài; dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1...

Sở Xây dựng cam kết các cơ quan chuyên môn sẽ rút ngắn 30% thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án đã bố trí vốn trong năm 2025, nhất là các dự án vốn lớn, công trình trọng điểm năm 2025, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

9 tháng đầu năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công TP giao cho Sở Xây dựng là 39.778 tỷ đồng. Giá trị giải ngân ước đạt 23.866,8 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch.

Cùng với các dự án chuẩn bị vận hành và nhóm dự án sắp khởi công xây dựng, TP cũng chuẩn bị đầu tư một loạt dự án hạ tầng trọng điểm, như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối với sân bay Long Thành; dự án metro số 1 nối thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; metro số 2 nối từ phường Thủ Dầu Một đến phường Hiệp Bình (Thủ Đức cũ); tuyến đường sắt Bàu Bàng - Dĩ An và hệ thống giao thông đường thủy dọc các tuyến hành lang sông Sài Gòn, sông Đồng Nai...

Ngoài hạ tầng giao thông, từ nay đến cuối năm 2025 cũng là thời gian TP.HCM quyết liệt đẩy nhanh đầu tư nhà ở xã hội và cải tạo kênh rạch.

Metro Bến Thành- Tham Lương đã cơ bản hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, sẽ khởi công cuối năm nay. (Ảnh: Lương Ý)

Theo Sở Xây dựng, TP.HCM từng bước chuyển đổi mô hình nhà ở thấp tầng sang cao tầng hiện đại. Cơ quan này đang tiếp tục hoàn thiện quy trình đầu tư, xây dựng, đảm bảo chỉ tiêu hoàn thành 13.040 căn nhà ở xã hội trong năm 2025. Trong số này, trên địa bàn TP.HCM cũ sẽ có 2.874 căn; Bình Dương cũ là 8.274 căn và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 1.919 căn.

Thời gian này, đơn giá thuê, mua với 5 dự án nhà ở xã hội đầu tư công cũng sẽ hoàn thiện. Bao gồm dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, dự án Nguyễn Thượng Hiền, Bến Ba Đình, Lạc Long Quân và Nguyễn Văn Luông.

Các dự án nhà ở xã hội không dùng vốn ngân sách sẽ sớm kiểm tra giá bán và giá thuê để công bố cho người dân.