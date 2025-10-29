RSV gây nhiễm trùng hô hấp dưới, đe dọa sức khỏe trẻ nhũ nhi và người cao tuổi

(VTC News) -

Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi chịu ảnh hưởng nặng nề từ RSV, chiếm gần 50% trong 3,6 triệu ca nhập viện và gần 45.700 ca tử vong ở trẻ em dưới 0 - 6 tháng tuổi trên toàn cầu.

Trong giai đoạn hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, kháng thể thụ động từ mẹ giữ vai trò quan trọng như lớp bảo vệ đầu tiên, giúp bé chống lại các tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Các biến chứng của nhiễm RSV ở trẻ nhũ nhi có thể bao gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản nặng, suy hô hấp.

PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trình bày tại hội nghị.

Ở nhóm người lớn tuổi, đặc biệt từ 60 tuổi trở lên, RSV thường biểu hiện nhẹ ở giai đoạn đầu nhưng tiềm ẩn nguy cơ tiến triển nặng. Theo PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, người cao tuổi mắc RSV có thể khiến khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh nền như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hay các biến cố tim mạch như rối loạn nhịp tim, suy tim, thiếu máu cục bộ, nguy cơ độ quỵ cao hơn.

Các chuyên gia thống nhất để bảo vệ, cần đồng thời kết hợp biện pháp dự phòng cá nhân như rửa tay, che miệng khi ho/hắt hơi, vệ sinh bề mặt, chăm sóc y tế chủ động và nâng cao nhận thức cộng đồng.