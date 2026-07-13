Rà soát thêm điểm thi tốt nghiệp THPT có nghi vấn tiêu cực ở Quảng Trị

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 13/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch), đơn vị cử cán bộ vào cuộc xác minh, rà soát.

Ngoài điểm thi này, Sở cũng sẽ rà soát toàn bộ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh. Công tác rà soát đang diễn ra nên chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó, tmạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Hùng Vương (Quảng Trị). Theo nội dung tố cáo, vụ việc gian lận xảy ra tại phòng thi 242, khi có 2 thí sinh được "giám thị làm bài". Nội dung tố cáo còn thông tin 2 thí sinh này trước đó thi thử 3 môn chỉ được 10 điểm, nhưng thi thật lại được 24 điểm.

Thông tin phản ánh nghi vấn tiêu cực xảy ra tại điểm thi trường THPT Hùng Vương (Quảng Trị). (Ảnh: VOV)

Ngoài thông tin kể trên, những ngày qua, dư luận ở Quảng Trị đang xôn xao những nghi vấn tiêu cực xảy ra tại điểm thi trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hoá) xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi. Riêng cá nhân ông Đức, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi.

“Tổng số học sinh nhà trường dự kỳ thi vừa qua là 333 em. Kết quả kỳ thi vừa qua, điểm thi của học sinh nhà trường cũng không có đột biến. Chúng tôi chỉ mới nắm bắt qua mạng chứ chưa nhận được phản ánh gì từ học sinh hay phụ huynh”, ông Đức thông tin.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sau đó cũng thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng liên quan để làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Quan điểm là tập thể, cá nhân nào để xảy ra sai phạm đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự, không có vùng cấm.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại tá Nguyễn Viết Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, giao Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị làm việc với điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) để xác minh thông tin.

Sau sự việc, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương thực kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực nếu có, kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Trường THPT Lê Trực là điểm thi bị phản ánh trên mạng xã hội là có nghi vấn tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. (Ảnh: CTV)

Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.

Các xã, phường có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Công an tỉnh trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.