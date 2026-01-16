(VTC News) -

Sáng 16/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đây là nền tảng thông tin đa phương tiện phục vụ toàn ngành tuyên giáo và dân vận trên cả nước, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Qua đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo quần chúng Nhân dân.

Đồng thời là kênh tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên, Nhân dân với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các chủ trương chính sách, thiết thực hướng tới Nhân dân, kiến tạo phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, việc ra mắt ứng dụng di động hôm nay không chỉ là sự kiện công nghệ, mà là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo lễ ra mắt. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo Thường trực Ban Bí thư, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận ra đời trong bối cảnh yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và có vai trò rất quan trọng.

"Đây phải trở thành một kênh thông tin chính thống, tin cậy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan, sinh động, dễ tiếp cận.

Đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát hiện sớm những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, vấn đề phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục đúng, trúng, hiệu quả, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng trong điều kiện mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại buổi lễ. (Ảnh: Đắc Huy)

Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quế Lâm tại buổi lễ.

Toàn cảnh lễ ra mắt. (Ảnh: Đắc Huy)

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, ra mắt ứng dụng mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là vận hành như thế nào để ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện ứng dụng theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ sử dụng, an toàn và bền vững.

"Công nghệ phải phục vụ con người, phục vụ nhiệm vụ chính trị; tuyệt đối không hình thức, không chạy theo phong trào. Mỗi tính năng phải rõ mục tiêu, rõ đối tượng, rõ hiệu quả", Thường trực Ban Bí thư nói.

Cùng đó, bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu, có sức thuyết phục, gắn chặt với thực tiễn đất nước và đời sống Nhân dân. Công tác biên tập, kiểm duyệt, cập nhật thông tin phải được đặt lên hàng đầu, coi đây là yếu tố quyết định uy tín và sức lan tỏa của ứng dụng.

Cũng theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư, gắn chặt việc vận hành ứng dụng với đổi mới phương thức làm công tác tuyên giáo và dân vận. Không chỉ đưa thông tin một chiều, mà phải tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại; lấy hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.

Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận. (Ảnh: Đắc Huy)

Và cuối cùng, để ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan Đảng xây dựng ngay bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định kỳ.

"Chúng ta không đánh giá bằng số lượng cài đặt, mà phải đánh giá bằng tốc độ phản ứng trước các vấn đề nóng, bằng tỷ lệ hài lòng của người dân khi gửi phản ánh và bằng khả năng định hướng thực tế của thông tin trên không gian mạng. Mọi ứng dụng đều phải đem lại hiệu quả thực chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu.