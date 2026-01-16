Người phụ nữ xấu xí lột xác xinh đẹp nhờ 13 năm chụp ảnh selfie để 'sửa mình'

(VTC News) -

Bị chê xấu xí từ khi còn nhỏ, Kozue Sakurada (50 tuổi, sống tại Nhật Bản) không phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi bản thân mà lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Suốt 13 năm, chị kiên trì chụp hơn 30.000 bức ảnh selfie, coi đó như một “nghiên cứu khoa học” về trang điểm, chăm sóc da và thời trang, qua đó dần tìm được diện mạo mới xinh đẹp cũng như sự tự tin đã mất.

Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài chỉn chu, phong thái tự tin hiện tại của chị là tuổi thơ và quãng đời dài sau đó luôn ám ảnh bởi những lời chê bai cay nghiệt.

Người phụ nữ Nhật từng bị chế giễu ngoại hình và hành trình “lột xác” ngoạn mục.

Ngay từ những năm tiểu học, Sakurada đã trở thành mục tiêu trêu chọc của bạn bè. Có cậu bạn cùng lớp từng đứng trước mặt cô bé, nhìn chằm chằm rồi lặp đi lặp lại từ “xấu xí” tới 10 lần liên tiếp. Những cậu bạn khác thậm chí còn sửa lời một bài hát thiếu nhi để chế giễu chiếc mũi to của cô. Những hành động tưởng như vô tư ấy lại để lại trong tâm trí Sakurada những vết sẹo sâu sắc.

Lớn lên, sự tự ti chẳng những không biến mất mà còn ngày càng nặng nề. Đến đầu tuổi đôi mươi, chấn thương tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống thường ngày của Sakurada. Chỉ cần nhìn thấy ai đó che miệng cười trên tàu, cô gái lập tức nghĩ rằng họ đang cười nhạo mình. Nhiều lần, vì quá xấu hổ và hoảng loạn, Sakurada xuống tàu ở ga tiếp theo để tránh ánh nhìn tưởng tượng ấy.

Bước ngoặt lớn xảy ra khi người phụ nữ này 37 tuổi, suy sụp sau cuộc chia tay. Bạn trai cũ nhìn Sakurada nói: “Giá mà em xinh hơn một chút". Câu nói ngắn ngủi ấy như nhát dao khoét sâu vào nỗi tự ti vốn đã tồn tại từ lâu. Sakurada bắt đầu cố gắng thay đổi ngoại hình để phù hợp với sở thích của anh ta. Thế nhưng, khoảng 6 tháng sau, họ vẫn chia tay.

Chính khoảnh khắc ấy khiến Sakurada nhận ra một mong muốn quan trọng: Không trở nên xinh đẹp vì ai khác nữa mà là vì chính bản thân mình.

Theo Sakurada, bí quyết để đẹp là đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ. (Ảnh: 6park)

Chị dành 13 năm chụp hơn 30.000 ảnh selfie để nghiên cứu cách trang điểm, thời trang, qua đó thay đổi diện mạo. (Ảnh: 6park)

Thay vì tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, người phụ nữ đã 'tỉnh ngộ" quyết định bắt đầu từ những gì có thể kiểm soát như thời trang, trang điểm và chăm sóc da. Sakurada dành nhiều thời gian đọc tạp chí, theo dõi xu hướng trên mạng xã hội và hình thành thói quen kéo dài hơn một thập kỷ là chụp ảnh toàn thân mỗi ngày trước gương.

Những bức ảnh selfie này không chỉ để lưu giữ khoảnh khắc cuộc sống, mà còn là công cụ phân tích. Sakurada quan sát vóc dáng, gương mặt, cách quần áo ôm cơ thể, màu sắc và kiểu dáng ảnh hưởng ra sao tới tổng thể; thử nghiệm với vô số phong cách khác nhau, điều chỉnh độ dài váy từng centimet, thử nhiều kiểu cổ áo hai dây để xem thiết kế nào phù hợp nhất.

“Cảm giác như tôi đang tiến hành một nghiên cứu khoa học vậy", Sakurada chia sẻ về quãng thời gian ấy.

Để hiểu rõ hơn cấu trúc cơ thể, chị thậm chí còn tham gia cuộc phân tích cấu trúc xương và từ đó thay đổi cách nhìn về bản thân, biết rằng vóc dáng và đường nét khuôn mặt mình không phù hợp với những chiếc váy dễ thương, nữ tính. Thay vào đó, các trang phục đơn giản, trung tính như áo sơ mi và quần tây lại tôn lên ưu điểm nhiều hơn.

Hành trình tìm kiếm cái đẹp không phải lúc nào cũng đi lên. Ở tuổi 40, Sakurada từng rơi vào suy sụp tinh thần trong một buổi giảng về tâm lý học. Dù đã thay đổi cách ăn mặc, trang điểm, sâu thẳm trong lòng, chị vẫn cảm thấy mình xấu xí.

Bước ngoặt tiếp theo đến từ một điều tưởng chừng rất nhỏ là may vá. Quay lại với sở thích thời thơ ấu, Sakurada bắt đầu tự may quần áo cho mình. Trong một buổi hội thảo tâm lý học, chị mặc chiếc váy tự làm. Khi nhìn vào gương, chị bất ngờ nhận ra nó đẹp hơn mình tưởng rất nhiều.

“Tôi thực sự rất hạnh phúc. Khoảnh khắc đó giúp tôi nhận ra rằng, dù ý kiến của người khác có ý nghĩa, điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác của chính tôi. Tôi nên mặc những gì mình muốn", chị nhớ lại.

Đây chỉ là số ít trong hơn 30.000 bức ảnh selfie mà Sakurada chụp trong suốt 13 năm tìm kiếm phong cách mình thích nhất. (Ảnh: 6park)

Từ đó, những bức ảnh selfie không còn chỉ để sửa chữa khuyết điểm, mà trở thành cách Sakurada ghi lại hành trình chấp nhận bản thân. Suốt hơn 13 năm, chị đã chụp hơn 30.000 bức ảnh, kiên trì nghiên cứu cách khiến mình cảm thấy đẹp hơn mỗi ngày.

Cuối cùng, điều chị rút ra không chỉ là kỹ thuật trang điểm hay cách phối đồ, mà là triết lý sống: “Điều quan trọng là đừng đánh mất chính mình trong việc theo đuổi sự chấp thuận của người khác".

“Tôi tin rằng bí quyết thực sự của vẻ đẹp nằm ở trái tim. Càng chấp nhận bản thân, chúng ta càng trở nên xinh đẹp hơn. Tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi trên hành trình hoàn thiện bản thân này, tôi muốn trân trọng cảm giác đó và tận hưởng quá trình này", Sakurada nói.

Sakurada trông thật nổi bật trong chiếc váy dài màu trắng ngà và giày cao gót. (Ảnh: 6park)

Câu chuyện của người phụ nữ này nhanh chóng thu hút sự chú ý và đồng cảm từ đông đảo dân mạng. Nhiều người cho rằng sự thay đổi lớn nhất của Sakurada không nằm ở khuôn mặt hay vóc dáng, mà ở cách chị nhìn nhận chính mình.

Một người Nhật Bản bình luận: “Không phải sự thay đổi về ngoại hình, tôi tin rằng đó là kết quả của việc cô ấy hiểu rõ bản thân hơn. Cô ấy đã thay đổi một cách tuyệt vời. Vẻ đẹp của cô ấy là sản phẩm của sự nỗ lực không ngừng, tự nhiên, không phải do can thiệp y tế".

Một độc giả khác viết: “Bây giờ cô ấy xinh đẹp quá, cứ như tỏa sáng vậy. Điều đáng kinh ngạc là cô ấy không bao giờ chọn con đường tắt là phẫu thuật thẩm mỹ. Thật đáng ngưỡng mộ". Người khác nhận xét: “Điều này thật đáng kinh ngạc, không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, mà còn là cứu rỗi tâm hồn. Cô ấy đã tự mình thoát ra khỏi vũng lầy của sự chối bỏ bản thân".

Từ một cô bé luôn cúi đầu vì xấu hổ, Kozue Sakurada đã trải qua hành trình dài để học cách ngẩng cao đầu nhìn mình trong gương. Hơn 30.000 bức ảnh selfie không chỉ ghi lại sự thay đổi diện mạo, mà còn là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ để hàn gắn những tổn thương vô hình và tìm lại giá trị của bản thân, theo cách tự nhiên nhất, không cần dao kéo.