'Phù phép' 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai, bán ra thị trường

(VTC News) -

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM bắt tạm giam 8 bị can để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Văn Phong; Trần Thị Vạn Phước - Giám đốc Công ty Sản xuất Thương mại Khánh Ngọc SG; Nguyễn Phi Long - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát và 5 người liên quan.

'Biến' 50 tấn thịt heo thành đặc sản bắp dê Australia, nhím, nai bán ra thị trường, thu lời tiền tỷ.

Theo điều tra ban đầu, PC03 phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với quy mô lớn, sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Cảnh sát đã lập chuyên án, huy động nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét các cơ sở sản xuất, kho lạnh, nhà hàng tại xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn cũ), phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân cũ) cùng nhiều địa điểm tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật và xác định Phong, Phước và Long là những người giữ vai trò cầm đầu, tổ chức.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2024 đến nay, nhóm này đã đưa ra thị trường hơn 50 tấn thực phẩm giả. Thủ đoạn là sử dụng thịt heo làm nguyên liệu, qua nhiều công đoạn chế biến, tẩm ướp để biến thành các loại thịt được quảng cáo là cao cấp như đà điểu, dê, bắp dê Australia, thịt nhím cắt lát, thịt nai.

Công an TP.HCM khởi tố 8 người trong đường dây. (Ảnh: CACC)

Theo đánh giá của ban chuyên án, nếu tính theo giá trị hàng thật, lượng thực phẩm giả đã tiêu thụ tương đương khoảng 10 tỷ đồng, mang lại cho các đối tượng khoản thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; các doanh nghiệp chủ động đăng ký nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ truy xuất, xác thực sản phẩm và không tiếp tay cho hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đơn vị cung cấp nguyên liệu và các điểm tiêu thụ liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.