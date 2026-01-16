'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc không phải tạo thành tích mà mang lại sự ấm áp cho Nhân dân

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung, sáng 16/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nêu rõ, hòa trong không khí hân hoan và tràn đầy niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng, đến hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã".

"Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, ngay sau thảm họa thiên tai, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, cùng toàn xã hội đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả, từng bước ổn định lại đời sống và sinh kế.

Nhất là bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị đói, bị rét, thiếu ăn thiếu mặc; bảo đảm việc học hành, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, kinh doanh, hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu.

Theo Thủ tướng, sau 1 tháng sơ kết triển khai Chiến dịch (30/12/2025), những kết quả tích cực đạt được đã tạo nền tảng, cơ sở để chúng ta "thừa thắng xông lên", "thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa theo đúng tinh thần của Chiến dịch Quang Trung năm xưa", rút ngắn thời gian hoàn thành Chiến dịch trước ngày 15/01/2026, ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

"Như vậy chỉ sau 1,5 tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung, chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức như thiếu nguyên vật liệu, thiếu nhân công, khó khăn trong bố trí quỹ đất, đặc biệt là chiến thắng được thời tiết (không thuận lợi, liên tục có mưa), để đến hôm nay, toàn bộ 34.759 nhà ở bị hư hỏng đã được sửa chữa để người dân trở về sinh hoạt bình thường trước ngày 31/12/2025.

Toàn bộ 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi đã được xây dựng lại để người dân có mái nhà kiên cố, chuẩn bị đón xuân năm mới trước thời hạn 2 tuần (một số nhà chưa kịp bàn giao do người dân bỏ thêm kinh phí, nhân lực tiếp tục hoàn thiện để có ngôi nhà khang trang hơn, to đẹp hơn)", Thủ tướng nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của 8 địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), lực lượng Quân đội, Công an, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội... đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão, lũ; đã coi đây là "việc của bản thân mình, của người thân trong gia đình mình để làm cho nhanh, cho tốt và trong khả năng có thể" và cùng nhau làm nên thắng lợi giòn giã của Chiến dịch này.

Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới kiên cố và vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của Chiến dịch Quang Trung.

Thứ nhất, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với Nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí.

Thứ hai, mỗi căn nhà là một mái ấm tình thương, một dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bê tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn.

Thứ ba, là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng - nghĩa xóm, nghĩa tình quân – dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ bốn, thể hiện khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vượt lên chính mình.

Thứ năm, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định sức mạnh to lớn do nhân dân tạo ra; "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ, việc tổ chức hội nghị tổng kết không phải để báo cáo thành tích, mà là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá toàn diện những kết quả đã làm được, đặc biệt là đúc rút những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả để triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành cần cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung triển khai quyết liệt với tinh thần tăng tốc, bứt phá, "thần tốc, táo bạo", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt"; thi công "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"…

Nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng yêu cầu đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy".

Quân đội, công an luôn là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, nhất là trong lúc gian nguy, khó khăn. Phát huy tinh thần "Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu", là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất", và tinh thần "đâu cần, đâu khó có công an", "vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh", "vì Nhân dân phục vụ"...

Thủ tướng cho rằng, việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho Nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ miền Trung mới chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, bão lũ.

Để chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, Thủ tướng đề nghị các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18/1 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Các địa phương cũng cần quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định.

Triển khai nhanh nhất việc hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng, sập, đổ từ nguồn đóng góp tự nguyện của Nhân dân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ cho các địa phương, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực. Chính phủ trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo MTTQ các cấp tham gia tích cực giám sát việc này.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua; tuyệt đối không để người dân "thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm", nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". (Ảnh VGP)

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, hôm nay, cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Hàng chục ngàn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi.

Từ đống đổ nát, những ngôi nhà khang trang, kiên cố đã được dựng nên; những giọt nước mắt hôm nay không phải của đau thương, đắng cay khi mất nhà mà là giọt nước mắt của niềm vui, tình thương và hạnh phúc và sự chia sẻ; những cái nắm tay bịn rịn trong giờ phút chia tay Nhân dân của những người lính đã khép lại Chiến dịch Quang Trung thần tốc, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, một tương lai tươi sáng được mở ra.

"Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho Nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố; thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm nguồn lực sức mạnh đối với của những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ; tiếp thêm khí thế, động lực cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng phát biểu.