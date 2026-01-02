Đóng

Bộ đội dựng nhà Chiến dịch Quang Trung: Một mùa Tết khác ở vùng lũ

Những ngày này, các chiến sỹ Quân khu 7 hối hả xây dựng nhà cho bà con vùng bị ngập lũ tại xã D'Ran để kịp giúp mọi người đón Tết âm lịch trong căn nhà mới.

Trong hơn một tháng qua, nhiều đơn vị, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc hỗ trợ người dân xã D’Ran (Lâm Đồng) khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa. Trong đó, các lực lượng thuộc Quân khu 7 với hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tranh thủ ngày, đêm xây dựng và sửa chữa 41 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã D’ran gồm 12 căn xây mới, 29 căn sửa chữa.

Trong đó, nhiều căn nhà ngoài nguồn kinh phí của địa phương còn được hỗ trợ kinh phí, nhân lực từ các đơn vị thuộc Quân khu 7 để hoàn thiện các công trình có trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó giúp người dân địa phương có những ngôi nhà kiên cố, vững chãi, yên tâm ổn định cuộc sống và sản xuất. Ngay từ khi triển khai, khối lượng công việc đang được các đơn vị triển khai đúng tiến độ, tranh thủ ngày đêm nhằm đảm bảo bàn giao nhà mới cho nhân dân trong năm mới 2026 và đón Tết nguyên đán Bính Ngọ.

Những ngôi nhà mới được xây dựng ở nơi cao ráo, cách xa chân đập Đa Nhim.

Những ngôi nhà được làm bằng khung sắt, mái tôn cao ráo, vững chắc.

Tường nhà được làm bằng xốp bọc ngoài là tôn có tác dụng cách nhiệt tốt, phù hợp với thời tiết lạnh tại D'Ran.

Các chiến sỹ Quân khu 7 tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Cẩn thận đo và tính toán chính xác.

Những mái nhà mới được mọc lên ngay ngắn và chắc chắn.

Những căn nhà đang dần hình thành sau nhiều ngày các chiến sỹ hối hả xây dựng để kịp bàn giao cho bà con đón Tết âm lịch.

Những ngày cuối năm 2025, đang tất bật cùng các chiến sỹ hoàn thiện các công đoạn cuối cùng cho 4 căn nhà của 4 hộ dân tại thôn Lâm Tuyền 2 (xã D’Ran), Trung tá Nguyễn Viết Xuân (Trung đoàn Bộ binh 994A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) vui vẻ cho biết, Mừng nhất là trong thời gian các chiến sỹ làm việc, bà con xung quanh và chủ nhà thường xuyên đến thăm nom, tặng nước ngọt, trái cây nên anh em rất vui, có động lực để sớm hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao mái ấm cho bà con vào ở.

Những ngôi nhà có nền và móng được xây bằng bê tông vững chắc.

Bên trong được thiết kế gọn gàng, ngăn nắp.

Vách tường có 1 lớp xốp dày 10 cm để cách nhiệt.

Các chiến sỹ hối hả làm việc ngày đêm giúp bà con nhanh chóng có nhà mới đón Tết Nguyên đán.

Bên trong nhà, các trụ sắt được kết nối, bắt ốc kiên cố, kỹ càng.

Cũng “gắn bó” với mảnh đất D’Ran yên bình khoảng một tháng nay, Hạ sỹ Nguyễn Ngọc Hoàng (Trung đoàn Bộ binh 994A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đây là công trình đầu tiên mà chiến sỹ trẻ này hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây Hoàng đã quen với công việc hiện tại và thấy rất hạnh phúc khi được đóng góp công sức của mình để giúp bà con địa phương có căn nhà mới đón Tết.

Xã D’Ran là địa phương chịu nhiều thiệt hại trong trận mưa lũ lịch sử đợt cuối tháng 11 vừa qua. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai chiến dịch Quang Trung - thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân tại xã D’ran và một số địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ.

Tại “thị trấn cổ D’Ran”, mái ấm mới của gia đình ông Trần Đình Hiếu cũng vừa hình thành trên mảnh đất tái định cư mới tại thôn Lâm Tuyền 2 do UBND xã D’Ran bố trí. Tất cả như một giấc mơ, bởi với ông Hiếu, ông chưa từng nghĩ sau khi căn nhà cấp 4 của gia đình ông bị lũ cuốn sập mà chỉ hơn một tháng sau, cả gia đình 3 người lại có căn nhà mới tại một vị trí an toàn hơn rất nhiều. Ông cười nói rạng rỡ khi đứng trước ngôi nhà mới sắp xây xong của mình.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có 41 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn phải xây dựng lại và 84 căn nhà bị hư hỏng một phần cần sửa chữa do các đợt thiên tai, mưa lũ trong dịp cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2025. Ngay sau khi Chính phủ phát động Chiến dịch Quang trung, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 2 đợt thực hiện chương trình này. Tiến độ tính đến ngày 29/12/2025 (cập nhật hàng tuần), toàn tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 81/84 căn nhà cho người dân, đạt tỷ lệ 96,43%; số nhà phải xây dựng mới đã hoàn thành 11/14 căn, đạt tỷ lệ 26,83%. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương sẽ quyết tâm hoàn thành sửa chữa các căn nhà bị hư hại một phần trước ngày 1/1/2026 và hoàn thành xây dựng các căn nhà mới trước ngày 15/1/2026 để bàn giao cho người dân. Qua đó nhằm giúp người dân có nhà mới để kịp thời vui đón Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Những ngôi nhà mới mang theo nhiều hy vọng về cuộc sống mới tươi đẹp và hạnh phúc hơn cho người dân bị ngập lụt ở xã D'Ran.

