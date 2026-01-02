Bộ đội dựng nhà Chiến dịch Quang Trung: Một mùa Tết khác ở vùng lũ

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có 41 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn phải xây dựng lại và 84 căn nhà bị hư hỏng một phần cần sửa chữa do các đợt thiên tai, mưa lũ trong dịp cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2025. Ngay sau khi Chính phủ phát động Chiến dịch Quang trung, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 2 đợt thực hiện chương trình này. Tiến độ tính đến ngày 29/12/2025 (cập nhật hàng tuần), toàn tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 81/84 căn nhà cho người dân, đạt tỷ lệ 96,43%; số nhà phải xây dựng mới đã hoàn thành 11/14 căn, đạt tỷ lệ 26,83%. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương sẽ quyết tâm hoàn thành sửa chữa các căn nhà bị hư hại một phần trước ngày 1/1/2026 và hoàn thành xây dựng các căn nhà mới trước ngày 15/1/2026 để bàn giao cho người dân. Qua đó nhằm giúp người dân có nhà mới để kịp thời vui đón Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.