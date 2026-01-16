Xét xử YouTuber Đinh Lan: Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

(VTC News) -

Sáng 16/1, TAND khu vực 7 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị cáo bị cáo buộc có hành vi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, đúng 8h30, xe chuyên dụng chở phạm nhân tiến vào sân tòa. Bị cáo Đinh Thị Lan được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải từ xe vào phòng xử án.

Xe chuyên dụng chở bị cáo Đinh Thị Lan vào toà.

Công tác an ninh tại phiên tòa được thắt chặt. Lực lượng chức năng túc trực cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực xét xử để đảm bảo trật tự; chỉ những người có giấy triệu tập của Tòa án mới được phép qua cổng kiểm soát an ninh để tham dự phiên tòa.

HĐXX đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, cùng đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, bà Hằng và ông Dũng đều vắng mặt. Luật sư Hồ Nguyên Lễ tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ chồng bà Hằng.

Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Thị Lan là chủ tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo đã tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng thông qua tài khoản này.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại phiên toà.

Kết luận giám định ngày 17/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) xác định: nội dung 6 video clip có thông tin bịa đặt, sai sự thật; xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đồng thời đăng tải các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan được xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ban đầu bị cáo Lan khai 6 video clip do mình ghi hình tại nhà riêng trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube “Lan Đinh”.

Bị cáo thừa nhận tự quay hình và phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, sau đó bị cáo thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn trên nhưng cho rằng mình không đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan chính là người đăng tải các video clip này.

Đáng chú ý, trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bị xét xử về hành vi xúc phạm 10 cá nhân, trong đó có bà Đinh Thị Lan, thì người này từng được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.