Hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới trong 'Chiến dịch Quang Trung'

Sáng 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các trận thiên tai, làm lũ vượt giá trị lịch sử tại 6 tuyến sông.

Bão, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản của Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, tại cuộc họp chiều 29/11/2025 sau chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền Trung.

Ngày 30/11/2025, Thủ tướng ban hành Công điện số 234, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng, các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương sửa chữa nhà ở cho Nhân dân, thời gian hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng chậm nhất là 31/12/2025; xây dựng nhà mới, tái định cư cho các gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn thành chậm nhất trước 31/01/2026 đảm bảo mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, lực lượng với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm", hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng hoàn thành đúng và vượt tiến độ.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, đến ngày 30/12/2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày. Đến ngày 15/1/2026, cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/1/2026, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1. Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/1.

"Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Tư lệnh ngành Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, "Chiến dịch Quang Trung" thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Thủ tướng trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chiến dịch trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần lấy dân làm gốc, đặt đời sống, chỗ ở và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chiến dịch đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị: Quân đội, Công an, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và nhân dân. Tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên nguồn lực to lớn cả về vật chất và tinh thần.

Chiến dịch thể hiện tinh thần hành động thần tốc, quyết liệt, chưa từng có, thể hiện đúng phương châm "Thần tốc, táo bạo, quyết liệt, hiệu quả". Chiến dịch được triển khai như một chiến dịch đặc biệt trong thời bình, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn.

"Chiến dịch không chỉ xây dựng lại nhà ở mà còn mang ý nghĩa an sinh, ổn định tâm lý, giúp người dân sớm an cư lạc nghiệp, có điều kiện đón Tết Nguyên đán ấm áp, phấn khởi, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Quân đoàn 34 tổ chức bàn giao căn nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân tại xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), ngày 17/12/2025.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu tổng kết, chuẩn hóa mô hình tổ chức chỉ đạo, điều hành của "Chiến dịch Quang Trung" để làm mô hình mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới, coi đây là bài học kinh nghiệm quý báu nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai; đặc biệt là nhà ở chống bão lũ cho người dân khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Khuyến khích áp dụng các mẫu thiết kế nhà an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và khả năng tài chính của người dân.

Ông Trần Đức Thắng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai về vật dụng sinh hoạt thiết yếu, công cụ sản xuất, khôi phục sinh kế gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và phát triển bền vững.

Ngoài ra, chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.