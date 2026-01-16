Vui 'Tết Vẹn Toàn - Ưu đãi lên đến 68%++' cùng Viettel Store

(VTC News) -

Điểm nhấn đầu tiên là minigame “Lật ô Tết Vẹn Toàn – Ngàn quà đỉnh” diễn ra từ nay đến 15/2/2026. Người chơi có thể nhận voucher giá trị cao và nhiều quà công nghệ như điện thoại, smartwatch, tai nghe, camera. Minigame giúp tăng trải nghiệm tương tác giữa mua sắm online – offline.

Song song đó, Viettel Store triển khai chương trình tặng thẻ toàn năng cho khách hàng mua sắm từ nay đến 5/3/2026. Với thẻ theo thương hiệu, khách mua sản phẩm của hãng nào sẽ nhận thẻ trị giá 3.015.000đ, gồm phiếu mua hàng 2 triệu, voucher dán màn hình, phụ kiện và ưu đãi sim số đẹp. Áp dụng cho nhiều thương hiệu lớn như Samsung, OPPO, Xiaomi, Dell… Khách hàng có cơ hội trúng thẻ toàn năng tổng trị giá hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn voucher lên đến 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, khách mua bất kỳ sản phẩm nào còn có cơ hội nhận thẻ toàn năng Viettel Store với giá trị lên đến 20 triệu đồng cho đơn hàng tiếp theo.

Chương trình áp dụng ưu đãi mạnh cho nhiều sản phẩm: iPhone 17 series, Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy A56, A36, ZTE Nubia A56, TECNO Spark Go 2, Vivo Y29, HONOR, Xiaomi Note 15, OPPO Reno15 5G… kèm trả góp 0%, thu cũ đổi mới, quà tặng, data 5G.

Bên cạnh đó là rất nhiều ưu đãi tại Viettel Store cho smartwatch, phụ kiện, laptop và pháo hoa chuẩn Bộ Quốc Phòng.

Khách hàng truy cập website Viettel Store hoặc liên hệ hotline miễn phí 1800 8123 để biết thêm chi tiết.