Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường

(VTC News) -

Ngày 14/11, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 33 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025 - 2026 đến năm học 2030-2031 với 100% đại biểu tán thành.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng là toàn bộ trẻ mầm non và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, khi có sự đồng thuận của bố, mẹ hoặc người giám hộ.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhất trí thông qua Nghị quyết về hỗ trợ sữa học đường tại kỳ họp thứ 33.

Các em sẽ được uống sữa trong những ngày học trực tiếp tại cơ sở giáo dục, với định mức 110ml/ngày cho trẻ nhà trẻ và 180ml/ngày cho trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học. Số ngày hỗ trợ mỗi năm được tính theo số ngày học thực tế, tối đa 175 ngày/năm. Toàn bộ kinh phí mua sữa được ngân sách tỉnh bảo đảm 100%.

Theo tính toán, giai đoạn 2025–2026 đến 2030–2031, tổng nguồn lực thực hiện chính sách khoảng 1.725 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm sẽ có khoảng 207.000 trẻ em, học sinh thụ hưởng, với kinh phí khoảng 287,5 tỷ đồng/năm học.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn có xu hướng tăng theo độ tuổi. Tại các cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ nhà trẻ (3 tháng đến dưới 36 tháng) suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 1,48%, thể thấp còi là 2,11%; ở nhóm trẻ mẫu giáo (3–5 tuổi), các tỷ lệ này lần lượt tăng lên 1,73% và 1,86%.

Báo cáo của Sở Y tế cho thấy mức suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi vẫn hiện hữu, với 4,74% trẻ nhẹ cân, 5,71% thấp còi và 1,97% gày còm; riêng trẻ dưới 2 tuổi, tỷ lệ tương ứng là 3,15%, 3,76% và 1,49%.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2025 - 2026 đến năm học 2030 - 2031. Đây được coi là giải pháp quan trọng, kịp thời góp phần khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Quảng Ninh.