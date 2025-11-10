Qúa giống người thật, robot Iron bị cắt da để chứng minh

(VTC News) -

IRON được cắt da để chứng minh là robot. (Video: Xpeng)

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng khiến cộng đồng mạng xã hội dậy sóng khi robot hình người mới của hãng biểu diễn quá chân thực, khiến nhiều người tưởng là người thật trong trang phục hóa trang.

Nhà sáng lập Xpeng - ông He Xiaopeng - đã cho mở trực tiếp phần da robot để chứng minh bên trong không có người, sau khi những chuyển động tự nhiên của robot gây "bão" trên mạng.

Robot được cắt da ngay trên sân khấu giới thiệu. (Ảnh: Xpeng)

Ông chia sẻ trên Weibo rằng đội ngũ robot của Xpeng "phấn khích đến mức không ngủ nổi" sau khi ra mắt sản phẩm mới. Sau nhiều tháng chuẩn bị, họ không ngờ màn trình diễn lại lan truyền mạnh mẽ đến vậy và trở thành "cơn bão truyền thông" ngoài dự đoán.

Hai hashtag về robot của Xpeng nhanh chóng leo lên top xu hướng Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc). Sau khi công ty đăng video, cổ phiếu hãng cũng hồi phục 1,4%, đảo ngược mức giảm 2% trước đó.

Trong video, robot mang tên Iron bước đi vài bước trước khi một kỹ sư mở phần “da nhân tạo” để lộ các bộ phận cơ khí bên trong. Ông He Xiaopeng cho biết có thể nghe rõ tiếng hệ thống tản nhiệt và quạt làm mát, minh chứng đây là máy móc chứ không phải con người.

Robot vẫn đi lại sau khi để lộ thiết kế cơ khí sau lớp da nhân tạo. (Ảnh: Xpeng)

Sự việc cho thấy công nghệ robot hình người tại Trung Quốc đã tiến rất xa, đồng thời ranh giới giữa con người và máy móc ngày càng trở nên mờ nhạt.

Iron là phiên bản nâng cấp của robot ra mắt năm ngoái, vận hành bằng mô hình AI VLA 2.0 (Vision-Language-Action). Mô hình này giúp robot nhìn và hiểu môi trường trực tiếp thay vì qua bước chuyển đổi ngôn ngữ, từ đó làm tăng tốc độ phản hồi và giảm sai lệch.

Xpeng mô tả Iron có "cột sống nhân tạo, cơ bắp sinh học và lớp da linh hoạt". Với 82 khớp chuyển động, robot có thể nhảy, trình diễn catwalk và thực hiện nhiều động tác phức tạp. Đôi tay của Iron sử dụng khớp điều hòa siêu nhỏ, cho phép chuyển động tự nhiên ở kích thước thật.

Ông He Xiaopeng - nhà sáng lập Xpeng giới thiệu robot Iron. (Ảnh: scmp)

Xpeng đã có khách hàng đầu tiên là tập đoàn thép lớn nhất Trung Quốc Baosteel. Dự kiến, tập đoàn này sẽ dùng robot trong các môi trường công nghiệp phức tạp.

Iron có 2 phiên bản: Nam và nữ, trong đó phiên bản nữ nhỏ gọn hơn nhưng khó chế tạo hơn do giới hạn không gian.

Sự kiện ra mắt diễn ra giữa lúc ngành robot hình người tại Trung Quốc đang bùng nổ.

Theo số liệu từ Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp robot Trung Quốc ở Thượng Hải, doanh thu toàn ngành đã tăng gần 30% trong 3 quý đầu năm nay.