Sự kiện diễn ra ngày 22/8, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình ứng dụng các giải pháp công nghệ tài chính vào lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao tiện ích cho người dân mà còn cải thiện chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện.

Bệnh viện K là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế, giữ vai trò chuyên khoa đầu ngành về phòng, chống ung thư trên cả nước. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã đạt nhiều thành tích nổi bật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong và ngoài nước.

Với chiến lược phát triển bền vững, Bệnh viện K đặt mục tiêu trở thành bệnh viện kiểu mẫu, hiện đại, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế; không ngừng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ, qua đó góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong cuộc chiến phòng, chống ung thư trên toàn cầu.

PVcomBank và Bệnh viện K hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Trên cơ sở hợp tác vừa được ký kết, PVcomBank cam kết tài trợ cho Bệnh viện K một số trang thiết bị, phần mềm phù hợp phục vụ hoạt động thường xuyên, đồng thời hỗ trợ triển khai bệnh án điện tử, hiện đại hóa dịch vụ y tế và cải thiện trải nghiệm bệnh nhân bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo hướng toàn diện và bền vững.

Hàng năm, PVcomBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện K thông qua các hoạt động tài trợ bằng hiện vật hoặc tiền mặt nhằm bổ sung cơ sở vật chất; đồng thời tham gia tổ chức, đóng góp cho các chương trình từ thiện, cộng đồng.

Bên cạnh đó, PVcomBank cũng cung cấp cho Bệnh viện K nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao trải nghiệm của người dân đến khám chữa bệnh như: Mở và sử dụng tài khoản thanh toán của PVcomBank; Triển khai quy trình thanh toán phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt cho các bệnh nhân; Dịch vụ thu hộ, chi hộ, các dịch vụ thanh toán hỗ trợ người bệnh trong việc thanh toán các chi phí phát sinh…

Ngoài ra, hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng bá hình ảnh và thương hiệu, đồng thời chủ động phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong quản trị hệ thống y tế hiện đại.

PVcomBank và Bệnh viện K ký kết biên bản hợp tác toàn diện.

Phát biểu tại lễ ký kết ngày 22/8, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank - nhấn mạnh: “Việc hợp tác cùng Bệnh viện K là cột mốc quan trọng đối với PVcomBank trong nhiệm vụ cung cấp những giải pháp tài chính hiện đại, thiết thực, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đồng thời mang lại giá trị thiết thực cho người dân và cộng đồng”.

GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K - cũng khẳng định: “Sự hỗ trợ về công nghệ, tài chính từ PVcomBank là điều kiện quan trọng giúp chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh. Đây không chỉ là bước đi mang tính chiến lược mà còn giúp Bệnh viện K phục vụ người dân tốt hơn, từng bước nâng cấp hệ thống y tế hiện đại dựa trên những giải pháp linh hoạt và bền vững”.

Vượt ra ngoài phạm vi hợp tác song phương, sự kiện ký kết giữa PVcomBank và Bệnh viện K được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Trong thời gian qua, PVcomBank đã không ngừng thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều đơn vị y tế uy tín trên toàn quốc, khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành y tế trong sứ mệnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.