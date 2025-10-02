Phòng học xuống cấp chờ sập, thầy và trò ở Quảng Ngãi nơm nớp lo sợ

Thời gian qua, nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, liên tục phản ánh và bày tỏ nỗi lo lắng khi cơ sở vật chất ở đây không đảm bảo an toàn.
Theo tìm hiểu của PV, Trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức hiện có hai cơ sở với khoảng 20 phòng học, phục vụ cho 647 học sinh khối 10, 11, 12. Trong đó, cơ sở chính đặt tại xã Mộ Đức, còn cơ sở 2 nằm trên địa bàn xã Long Phụng. Riêng cơ sở 2 có 4 phòng học, 2 phòng được xây dựng từ năm 1995 và 2 phòng được xây dựng từ năm 2019.
Sau 30 năm đưa vào sử dụng, 2 phòng học được xây dựng cách đây 30 năm đã bộc lộ hư hỏng, xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập rất cao.
Trên các cột ở mái hiên phòng học có nhiều vết nứt dài, loang lổ lòi cả gỉ sắt. Nhiều vị trí bong tróc nặng, nhà trường phải dùng xi măng trét tạm để che chắn.
Một số cửa sổ phòng học bị bong bản lề, có phòng học cửa sổ chỉ còn một cánh.
Mái được lợp bằng ngói cũng đã xuất hiện tình trạng rơi vỡ trông rất nguy hiểm.
Một giáo vụ làm việc tại cơ sở 2 cho hay các vết dặm, trét xi măng tạm bợ trên tường được đơn vị tự thực hiện để sửa chữa tạm do chưa có kinh phí để tu sửa quy mô. Vào mùa mưa bão, việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Học sinh vừa học vừa nơm nớp lo sợ.
Ông Nguyễn Kế Hậu – Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Mộ Đức cho biết từng có kế hoạch chuyển học sinh cơ sở 2 về cơ sở chính, song phụ huynh phản đối vì nhiều em nhà ở quá xa.
“Việc duy trì các phòng xuống cấp không chỉ ảnh hưởng chất lượng giảng dạy mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Chúng tôi đang cho dừng bố trí học tập của hơn 80 học sinh khối lớp 10 tại 2 phòng học xây dựng cách đây 30 năm và cho các em học xen kẽ vào 2 phòng học được xây dựng năm 2019 để đảm bảo an toàn”, ông Hậu nói.