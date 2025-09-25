Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu sửa chữa khẩn cấp trường học xuống cấp, mất an toàn

(VTC News) -

Chiều 25/9, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM cho biết, nhằm chuẩn bị cho năm học 2025-2026, Sở ban hành 2 công văn trong tháng 7 và 8/2025, yêu cầu các cơ sở giáo dục cùng UBND phường, xã, đặc khu rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Trọng tâm là lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình xuống cấp và mua sắm thiết bị. Các đơn vị phải ưu tiên đảm bảo đủ phòng học cho học 2 buổi/ngày, chú trọng vùng xa, xã đảo và đặc khu.

Đại diện Sở GD&ĐT khẳng định TP.HCM tiếp tục đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh năm học mới. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, thành phố ghi nhận sự chênh lệch đáng kể về điều kiện cơ sở vật chất giữa các khu vực.

“Nhiều trường được đầu tư từ lâu, nay đã xuống cấp, cần duy tu, sửa chữa hoặc xây mới để đảm bảo an toàn. Một số trường chưa đạt chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ GD&ĐT. Khó khăn tập trung tại khu vực đông dân cư, giáp ranh hoặc đô thị hóa nhanh, nơi xảy ra tình trạng quá tải học sinh”, Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin.

Các hạng mục thiếu, xuống cấp gồm: phòng học chưa đủ để học 2 buổi/ngày; phòng chức năng, thư viện chưa đạt chuẩn hoặc chưa hoàn thiện; thiết bị, bàn ghế tại một số trường còn thiếu hoặc hư hỏng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND TP phương án tổng thể, vừa sửa chữa cấp bách vừa đầu tư xây mới ở khu vực tăng dân số nhanh. Đồng thời, TP đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đảm bảo tự nguyện, công khai, minh bạch.

Về công tác thu chi đầu năm học, ông Hồ Tấn Minh cho biết ngày 18/9, Sở đã làm việc với Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và phường Bến Thành, yêu cầu chấm dứt ngay việc vận động sai quy định. Nhà trường phải rà soát toàn bộ các lớp để không tái diễn tình trạng tương tự.

Sở cũng đề nghị phường Bến Thành rà soát kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi và mức thu đề xuất của các cơ sở giáo dục, đảm bảo đúng quy định. Từ 29/9, Sở sẽ triển khai kiểm tra chuyên đề, thành lập đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học 2025-2026, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.