Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, sửa chữa gấp các trường học xuống cấp

(VTC News) -

Sáng 22/9, trước tình trạng cơ sở vật chất trường công lập trên địa bàn xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ký văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở ngành, địa phương vào cuộc xử lý ngay.

Phòng học tại trường Tiểu học Vĩnh Tân.

Theo chỉ đạo, Sở GD&ĐT TP.HCM phải phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện rà soát toàn diện cơ sở vật chất của các trường, phân loại mức độ hư hỏng để có phương án xử lý cụ thể.

Những điểm trường xuống cấp nặng cần khắc phục ngay, trong khi các khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh phải tính toán xây mới, tránh quá tải. Toàn bộ kết quả rà soát và kế hoạch tổng thể phải được báo cáo về UBND TP trước ngày 30/9.

Ghế ngồi của học sinh trường Tiểu học Vĩnh Tân hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Trường Tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân) là một trong những cơ sở được yêu cầu xử lý khẩn. Nhiều lớp học tại đây có bàn ghế bong tróc, gỉ sét, phòng học xuống cấp trầm trọng.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính bố trí ngay bàn ghế, trang thiết bị thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn cho học sinh trường Tiểu học Vĩnh Tân. Hạn cuối là ngày 23/9.

Theo kế hoạch, trường Tiểu học Vĩnh Tân sẽ được cấp bổ sung 284 bộ bàn ghế hai chỗ, gồm 170 bộ mới và 114 bộ đã qua sử dụng.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo bố trí ngay bàn ghế, trang thiết bị thay thế tại trường Tiểu học Vĩnh Tân trước ngày 23/9.

Không chỉ dừng lại ở một trường hợp cụ thể, UBND TP cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí ngân sách để sửa chữa ngay những hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Các quận, huyện phải hoàn tất việc rà soát, gửi báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 25/9.

Song song đó, Sở Tài chính được giao xây dựng phương án phân bổ kinh phí, bố trí vốn cho công tác sửa chữa, nâng cấp, xây mới trường học trong giai đoạn 2025 - 2030. Văn phòng UBND TP chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch UBND TP.