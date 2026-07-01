Phổ điểm môn Công nghệ - Công nghiệp thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Dưới đây là phổ điểm môn Công nghệ - Công nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026:

Năm nay, môn Công nghệ - Công nghiệp có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ 2.290 thí sinh (năm 2025) lên 7.209 thí sinh (năm 2026), cho thấy môn học này ngày càng thu hút nhiều học sinh hơn.

Điểm trung bình tăng từ 5,79 lên 6,5. Điểm trung vị tăng từ 5,6 lên 6,25. Tỷ lệ điểm thấp (<5) giảm đáng kể từ 34,061% xuống còn 13,691%. Tỷ lệ điểm khá/giỏi (>=7) tăng mạnh từ 25,59% lên 36,274%. Điểm 9,75 - 10 tăng vọt từ 4 trường hợp (năm 2025) lên 40 trường hợp (năm 2026).

Phổ điểm có hình dạng chuông khá đẹp, tập trung cao độ quanh vùng điểm từ 5,0 đến 6,5. Đỉnh phổ điểm đạt tại mức 6,25. Quảng Ninh và Điện Biên hiện đang dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Công nghệ - Công nghiệp.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với sự tham gia của hơn 1,2 triệu học sinh cả nước. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.