Ninh Bình dẫn đầu cả nước điểm trung bình môn Toán, Hà Nội đứng thứ 3

(VTC News) -

Ninh Bình là địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo thống kê vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Cụ thể, Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng với 6,265 điểm. Xếp ngay sau là TP.HCM với 6,189 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về Hà Nội với 6,164 điểm, trong khi Hải Phòng thứ tư với 6,011 điểm. Hưng Yên khép lại nhóm 5 địa phương dẫn đầu khi đạt 5,988 điểm.

Top 10 địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước năm 2026 gồm:

Ninh Bình đạt điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo phổ điểm môn Toán năm 2026, cả nước có 1.192.437 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 5,65, tăng 0,87 điểm so với năm 2025. Đồng thời, tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên tăng mạnh lên 29,52%, phản ánh mặt bằng kết quả môn Toán được cải thiện rõ rệt so với kỳ thi năm trước.