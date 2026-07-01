Phổ điểm môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Dưới đây là phổ điểm môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026:

Phổ điểm môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Phổ điểm thay đổi rõ rệt, chuyển sang dạng hình chuông cân đối hơn, tập trung quanh mức trung bình (5,0 - 5,75) thay vì tập trung ở các mức điểm cao như các năm trước.

Điểm trung bình và trung vị giảm mạnh, từ mức trên 7,6 (năm 2025) xuống còn khoảng 5,0 - 5,02 (năm 2026).

Số lượng thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên giảm sâu, từ 192.613 thí sinh (78,171%) năm 2025 xuống còn 22.480 thí sinh (7,957%) năm 2026.

Tỷ lệ thí sinh dưới trung bình (<5) tăng vọt từ 2,567% (năm 2025) lên 47,882% (năm 2026). Số lượng thí sinh đạt điểm 10 giảm từ 1.451 (năm 2025) xuống chỉ còn 2 (năm 2026).

Rất ít tỉnh có thí sinh đạt điểm 10 trong năm 2026, với Hưng Yên và Thanh Hóa mỗi tỉnh chỉ có 1 trường hợp.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6; lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh đăng ký “cao kỷ lục”, hơn 1,2 triệu học sinh cả nước. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.