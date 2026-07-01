Hơn 20.000 thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Sinh học

(VTC News) -

Phổ điểm môn Sinh học năm 2026 có điểm trung bình đạt 5,84, tăng nhẹ so với mức 5,78 của năm 2025, trong khi điểm trung vị giữ nguyên ở 5,75. Tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm còn 31,43%, đồng thời tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên tăng lên 26,07%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025.

Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng công cụ Rubric trong chấm thi môn Ngữ văn nhằm tăng tính thống nhất giữa các giám khảo, giảm yếu tố chủ quan trong đánh giá bài làm.

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chấm thi phải bảo đảm khách quan, công bằng, đúng quy chế. Các bài thi trắc nghiệm được chấm hoàn toàn bằng máy với phần mềm thống nhất trên toàn quốc, trong khi môn Ngữ văn được chấm theo hai vòng độc lập.