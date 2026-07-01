Phổ điểm môn Tiếng Anh: Hơn 50% thí sinh dưới mức trung bình

(VTC News) -

Sáng nay 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng phổ điểm các môn. Với môn Tiếng Anh, hơn một nửa số thí sinh có kết quả dưới mức điểm trung bình.

Theo thống kê, 334.547 thí sinh dự thi môn Tiếng Anh. Điểm trung bình đạt 5,07, trong khi điểm trung vị là 4,75 và mức điểm xuất hiện nhiều nhất (mode) là 4,25. Phổ điểm tập trung chủ yếu ở nhóm từ 3,5 đến 5,5 điểm và có xu hướng lệch về phía dưới trung bình.

Đáng chú ý, 168.105 thí sinh, tương đương 50,249%, đạt dưới 5 điểm. Đây là tỷ lệ dưới trung bình cao nhất trong các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ở nhóm điểm khá, 53.107 thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, chiếm 15,874% tổng số bài thi.

Môn Tiếng Anh ghi nhận 311 bài thi đạt điểm 10, cao hơn năm trước. Trong khi đó, 61 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống), chiếm 0,018%. Không có bài thi nào đạt 0 điểm.

So với năm 2025, điểm trung bình môn Tiếng Anh giảm từ 5,38 xuống 5,07, đồng thời tỷ lệ thí sinh dưới trung bình tăng lên. Mốc điểm nhiều thí sinh đạt nhất cũng giảm từ 5,25 xuống 4,25.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với khoảng 1,2 triệu thí sinh tham dự. Sau khi biết điểm, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 5/7. Từ 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển sau 17h ngày 9/8.