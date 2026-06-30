Ba cách tra cứu điểm thi trung học phổ thông quốc gia nhanh, chuẩn xác

(VTC News) -

3 cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia chính xác

Tra cứu điểm thi THPT từ sớm giúp bạn có thêm thời gian cân nhắc và lựa chọn nguyện vọng. Dưới đây là 3 cách tra cứu điểm thi nhanh và chính xác.

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia qua website của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kênh tra cứu điểm thi THPT Quốc gia chính thống, được nhiều sĩ tử ưu tiên dùng bởi độ chính xác cao. Theo đó, bạn chỉ cần truy cập vào hệ thống quản lý thi của Bộ, nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

Tra cứu điểm thi chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiếp theo, nhập mã xác nhận trên màn hình và nhấn "Xem điểm" để xem kết quả từng môn. Đây là cổng thông tin chính thức nên dữ liệu điểm số của thí sinh trên cả nước được cập nhật đầy đủ.

Tra cứu qua cổng thông tin của các tỉnh, thành phố

Các Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh đều xây dựng cổng tra cứu điểm dành cho thí sinh trên địa bàn. Thí sinh truy cập cổng thông tin nơi đăng ký dự thi, nhập số báo danh và mã xác nhận để xem điểm.

Xem điểm nhanh qua cổng thông tin Sở Giáo dục địa phương

Nhờ lượng truy cập được phân bổ theo địa phương, các website này thường hoạt động ổn định hơn vào giờ cao điểm. Điểm thi hiển thị tại đây là điểm chính thức, đồng bộ trực tiếp từ dữ liệu gốc của Bộ Giáo Dục.

Tra cứu qua các trang báo chí chính thống

Các trang báo điện tử chính thống trong nước luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ dữ liệu để hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thi miễn phí. Ưu điểm của các trang báo chí là sở hữu hệ thống máy chủ mạnh cùng băng thông rất lớn.Nhờ đó, tốc độ truy cập ổn định hơn và ít xảy ra nghẽn mạng.

Trang báo chính thống hỗ trợ xem điểm và phân tích phổ điểm

Tại giao diện tra cứu điểm thi THPT, bạn chỉ cần chọn cụm thi và nhập số báo danh là hệ thống sẽ trả về bảng điểm chi tiết của các môn ngay. Bên cạnh đó, các trang báo này còn tích hợp thêm nhiều công cụ hữu ích như phân tích phổ điểm. Điều này giúp thí sinh và phụ huynh có cái nhìn tổng quan để quyết định khi xét tuyển Đại học.

Sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia, sĩ tử cần làm gì?

Sau khi tra cứu điểm thi THPT Quốc gia, thí sinh nên nhanh chóng thực hiện các thủ tục xét tuyển. Điều này giúp bạn có thể hoàn thành đúng các mốc thời gian cần thiết.

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển: Đăng nhập Hệ thống Quản lý Thi của Bộ GD&ĐT để rà soát và sắp xếp lại nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.

Nộp đơn phúc khảo nếu cần: Nếu thấy điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể gửi đơn phúc khảo. Thời gian nhận đơn thường chỉ kéo dài khoảng 10 ngày kể từ ngày công bố điểm và nộp tại nơi đăng ký dự thi.

Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ gốc: Hãy đến trường THPT theo học để nhận lại học bạ bản chính cùng các loại giấy chứng nhận. Thí sinh nên giữ gìn Giấy chứng nhận kết quả thi cẩn thận để dùng khi cần thiết.

Quy trình xác nhận trúng tuyển: Sau khi trúng tuyển, thí sinh cần hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học theo quy định.

Nắm rõ các bước cần thực hiện sau khi có điểm thi sẽ giúp bạn chủ động trong giai đoạn xét tuyển. Đây được xem là tiền đề giúp bạn sẵn sàng cho giai đoạn đại học.

Bí kíp sắm hành trang đại học siêu tiết kiệm cho tân sinh viên

Bước vào môi trường đại học, tân sinh viên thường cần chuẩn bị nhiều thiết bị phục vụ học tập như laptop, điện thoại, máy tính bảng hay phụ kiện công nghệ. Trước khi mua, bạn nên cân nhắc nhu cầu sử dụng để lựa chọn cấu hình phù hợp với ngân sách. Điều này là rất cần thiết thay vì phải chạy theo những mẫu máy quá cao cấp.

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Tra cứu điểm thi THPT 2026 là bước đầu giúp sĩ tử giúp sĩ tử chủ động hơn trong quá trình xét tuyển. Sau khi có kết quả, hãy theo dõi các mốc quan trọng và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chặng đường đại học. Đừng quên tận dụng ưu đãi Back to School tại CellphoneS để tiết kiệm chi phí mua thiết bị công nghệ cần thiết.