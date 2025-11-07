Phim về vua Lý Công Uẩn lên sóng giờ vàng sau 15 năm, khán giả phản ứng thế nào?

(VTC News) -

Sau 15 năm “đắp chiếu”, Đường tới thành Thăng Long - bộ phim dã sử về hành trình lên ngôi của vua Lý Công Uẩn - chính thức lên sóng VTV5 từ ngày 20/10, trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả yêu phim lịch sử Việt.

Lấy cảm hứng từ giai đoạn chuyển giao giữa nhà Tiền Lê và triều Lý, phim tái hiện thời khắc lịch sử khi Lý Công Uẩn ban “Chiếu dời đô”, dời kinh đô từ Hoa Lư ra Đại La - mở đầu cho thời kỳ Thăng Long hưng thịnh. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình như NSND Trung Hiếu (vai Đinh Bộ Lĩnh), NSƯT Hoàng Hải (Lê Hoàn) và Tiến Lộc (Lý Công Uẩn).

Bộ phim "Đường tới Thăng Long" lên sóng sau 15 năm hoãn chiếu.

Bộ phim được khởi quay từ năm 2009, dự kiến phát sóng nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010). Tuy nhiên, dự án từng bị hoãn chiếu vô thời hạn do vấp phải sự phản ứng từ dư luận về việc quay tại phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc). Khi đó, Hội đồng thẩm định Trung ương và Cục Điện ảnh kết luận phim “dễ gây cho người xem cảm giác đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc", cho nên đã quyết định hoãn chiếu.

Sau nhiều năm kiên trì chỉnh sửa, đặc biệt là ứng dụng công nghệ AI để hoàn thiện khẩu hình và thay đổi một số chi tiết bối cảnh, phục trang mang đậm bản sắc Việt, Đường tới thành Thăng Long được hồi sinh và ra mắt khán giả trong diện mạo mới.

Ông Trịnh Văn Sơn - tác giả kịch bản kiêm Giám đốc Công ty Truyền thông Trường Thành, đơn vị sản xuất cho biết: "Gần đây, công nghệ AI phát triển, chúng tôi mới nắn nót được một số phần khẩu hình chưa khớp để hoàn thiện phim hơn. Lần chỉnh sửa gần nhất là giữa năm nay. Dù mất nhiều năm, tôi kiên trì, lạc quan do phim không gặp vướng mắc ở nội dung, chỉ cần điều chỉnh bối cảnh", ông Sơn nói.

Ông Việt Phương - giám đốc công ty 3D, đơn vị làm hậu kỳ cho biết thay đổi nhiều hình ảnh liên quan kiến trúc, phục trang để phim thuần Việt. Chẳng hạn, mái nhà kiểu Trung Quốc được sửa thành mái "kẻ truyền kẻ bảy" của nhà gỗ Bắc Bộ hoặc mái đầu rồng kiểu Việt Nam.

Phim có sự chỉnh sửa, ứng dụng công nghệ AI để hoàn thiện, thay đổi một số chi tiết để mang đậm bản sắc Việt.

Mái ngói ống ở đường phố cũng được thay bằng mái vảy cá. Ngoài ra, họ thêm hình ảnh cây cau, chuối, các bức bích họa lớn cũng được đổi thành tranh Việt Nam. Một số trang phục đậm màu được hạ tông xuống.

Sau khi phát sóng từ ngày 20 đến 31/10 trên VTV5, 19 tập phim Đường tới thành Thăng Long được nhiều khán giả quan tâm.

“Phim xúc động, lời thoại ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đáng để chờ đợi suốt ngần ấy năm”, “bối cảnh, phục trang đẹp, đặc biệt là khung cảnh chùa Ứng Tâm có tượng Phật A Di Đà”, "nhịp phim nhanh, cuốn hút, các cảnh võ thuật được dàn dựng tốt",... là bình luận của nhiều khán giả.

Tuy vậy, vẫn có những ý kiến trái chiều về lời thoại và tính chính xác lịch sử. Một số khán giả cho rằng phim còn “sạn”, như dùng từ “cám ơn điện hạ” thay vì “đa tạ điện hạ”, hay phục trang “chưa thuần Việt”.

Nhà sử học Lê Văn Lan thì thẳng thắn đánh giá: “Phim vẫn chưa phản ánh trọn vẹn khí phách dân tộc trong cuộc kháng Tống, thậm chí có những chi tiết sai lệch về hình tượng Lý Công Uẩn”.

Êkíp cho biết Đường tới thành Thăng Long là phim dã sử, lấy cảm hứng từ lịch sử, không phải phim tài liệu. Vì thế, đoàn làm phim mong khán giả có cái nhìn rộng mở với tác phẩm.

"Nhận xét của người xem, các nhà nghiên cứu đều là tư liệu quý để chúng tôi chắt lọc, rút kinh nghiệm để thực hiện các tác phẩm sau", ông Trịnh Văn Sơn nói.