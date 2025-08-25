Phạt tài xế lái xe khách lên cầu vượt Thái Hà, làm hư hỏng biển báo

(VTC News) -

Ngày 25/8, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập biên bản xử phạt tài xế xe khách đi vào đường cấm trên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà làm hư hỏng biển báo.

Khoảng 12h35 ngày 24/8, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện xe khách 29 chỗ mang BKS 34H-053.xx do tài xế L.V.V (SN 1967, trú tại Hải Phòng) cầm lái, đi lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà.

Mặc dù cầu vượt đã có biển báo cấm xe khách và hệ thống giới hạn chiều cao, chiếc xe vẫn đi vào, va chạm với thanh giới hạn, làm cong vênh một số biển báo. Cú va chạm cũng khiến bộ phận trên nóc xe bị biến dạng, rơi xuống đường, gây cản trở giao thông.

Xe khách đi lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà làm hư hại biển báo.

Sau khi phát hiện, lực lượng CSGT nhanh chóng triển khai phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực, phối hợp cùng đơn vị duy tu khắc phục sự cố. Sau khoảng 20 phút, tình hình giao thông trở lại bình thường.

Làm việc với tổ công tác, tài xế L.V.V. thừa nhận do thiếu chú ý quan sát nên lái xe đi vào đường cấm. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi “Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý.

Theo Nghị định số 168/2024, hành vi trên bị phạt 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc là một trong những cầu vượt quan trọng ở Hà Nội, giúp giảm ùn tắc giao thông tại khu vực giao cắt giữa phố Thái Hà và Chùa Bộc.

Cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc thông xe từ cuối tháng 4/2012. Sau khi đưa vào khai thác, cơ quan chức năng đã thiết lập hệ thống biển báo đi chậm, cấm xe tải, xe khách, cấm người đi bộ và đặt khung giới hạn, biển báo cấm các xe có chiều cao quá 2,2m lưu thông trên cầu vượt.