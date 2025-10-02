Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà trọ ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 2/10, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn phát hiện một người đàn ông đã chết trong phòng trọ, thi thể trong tình trạng đang phân hủy.

"Chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng chức năng khám hiện hiện trường, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông trên", ông Nguyễn Thái Diễn thông tin

Hiện trường thi thể người đàn ông đang phân hủy trong ngôi nhà. (Ảnh: SOS115)

Sáng cùng ngày, người dân khu vực phường Quy Nhơn Bắc phát hiện mùi hôi thối phát ra từ một căn nhà trong khu vực.

Thấy dấu hiệu bất thường, người dân phá cửa thì phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, nên trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Theo người dân, người đàn ông nói trên đã không ra khỏi phòng trọ khoảng 2-3 ngày qua.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.