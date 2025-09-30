Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 người mất tích: Tìm thấy 3 thi thể

(VTC News) -

Liên quan vụ 2 tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi làm 9 người mất tích, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện thêm nạn nhân là thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá ngày 28/9. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là N.T.S (SN 1986, quê Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó, khoảng 6h sáng 30/9, tại bờ biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch) 2 thi thể trôi dạt được người dân phát hiện.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an xã Bắc Trạch bảo vệ hiện trường, thông báo cho Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý. Danh tính 2 thi thể được xác định là Nguyễn Văn C. (SN 1994 - thợ máy tàu BV 92754TS) và Trần Hoàng Th. (SN 1984 - thuyền trưởng tàu BV92756TS, quê An Giang). Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 6 nạn nhân còn lại.

Tàu cá BV92756TS (1 trong 2 chiếc tàu gặp nạn) được phát hiện trôi dạt, lật úp ở vùng biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) đang được lực lượng chức năng trục vớt. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Trước đó, lúc 23h30 ngày 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV92756TS và BV92754TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị - phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo, trôi tự do. 4 thuyền viên may mắn tự bơi được vào bờ, trong khi 9 thuyền viên còn lại đang mất tích.

4 thuyền viên may mắn thoát nạn cho biết, tàu cá BV92756TS và BV92754TS do bà Nguyễn Thị B. (SN 1971, ngụ TP.HCM) làm chủ. Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, 2 tàu đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc.

Trên tàu lúc này chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng ở lại để trông coi tàu. Đến 22h30 ngày 28/9, khi bão số 10 giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản. Đến 23h30, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên bị đứt dây neo, trôi tự do, 4 thuyền viên bơi vào bờ và được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc, 9 người còn lại đang mất tích.

Ngoài sự cố kể trên, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cũng đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trên vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị) là Quách Hải L. (SN 1984, quê Thanh Hóa) và Phạm Văn H. (SN 1989, quê Nam Định).

Trước đó, 2 tàu cá BV4670TS và BV0042TS vào tránh trú bão số 10 tại khu vực Cửa Việt (Quảng Trị) thì gặp sóng lớn khiến 1 tàu cá bị chìm (3 thuyền viên trên tàu), 1 tàu cá bị mắc cạn (8 thuyền viên trên tàu).Lực lượng chức năng ứng cứu được 9 thuyền viên, còn 2 người mất tích.