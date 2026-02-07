Phan Mạnh Quỳnh và bà xã kỷ niệm 10 năm yêu theo cách đặc biệt

(VTC News) -

Sau nhiều năm kín tiếng về đời sống riêng, Phan Mạnh Quỳnh hiếm hoi chia sẻ về bà xã Khánh Vy. Theo ca nhạc sĩ, bà xã Khánh Vy giữ một vai trò đặc biệt trong cuộc sống, không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là hậu phương giúp anh duy trì sự cân bằng giữa công việc sáng tác và đời sống riêng. Sự hiện diện bền bỉ, lặng lẽ ấy, với Phan Mạnh Quỳnh, là điều anh luôn trân trọng.

Nam nhạc sĩ cho biết, càng đi lâu với nghề, anh càng thấm thía giá trị của sự đồng hành. Nhìn lại hành trình gắn bó suốt 10 năm bên bà xã, Phan Mạnh Quỳnh nhận ra nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của mình đều có dấu ấn của người bạn đời. Chính điều đó khiến anh muốn lưu giữ những cảm xúc ấy bằng âm nhạc, như một cách ghi lại hành trình yêu thương đã trải qua.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh lần đầu đóng trong MV của chồng.

Lần này, cảm hứng đến từ hình ảnh hai con người cùng nhau đi qua nhiều chặng đường, chia sẻ những niềm vui, thử thách và cả sự thấu hiểu âm thầm. Anh đặt tên ca khúc là Thấy trung nhân giữa thiên hạ với ý niệm về một người đồng hành như tri kỷ giữa cuộc đời rộng lớn, đáng trân trọng.

Chia sẻ về thông điệp ca khúc, Phan Mạnh Quỳnh cho rằng đôi khi duyên phận để hai người gặp được nhau đã được sắp đặt từ rất lâu. Khi suy nghĩ theo cách đó, anh càng cảm thấy biết ơn và trân trọng người ở bên cạnh mình.

"Thông qua âm nhạc, tôi mong muốn lan tỏa những cảm xúc tích cực, khích lệ các cặp đôi gìn giữ và tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp trong hành trình chung", anh nói.

Nói về việc mời bà xã tham gia diễn xuất, Phan Mạnh Quỳnh cho biết Khánh Vy vốn yêu thích công việc này nhưng đã lựa chọn lui về phía sau để ưu tiên gia đình và con cái. Dù vậy, mỗi khi anh ngỏ lời, cô luôn sẵn sàng đồng hành. Nam ca sĩ dí dỏm chia sẻ rằng sự xuất hiện của bà xã mang lại “vía tốt”, dù quá trình ghi hình không ít vất vả khi Khánh Vy phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ và bị bỏng nắng.

MV "Thấy trung nhân giữa thiên hạ" - Phan Mạnh Quỳnh.

Đặc biệt, ca khúc cũng đánh dấu lần đầu Phan Mạnh Quỳnh hợp tác cùng Tăng Duy Tân. Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, dù chưa từng làm việc cùng nhau trước đó nhưng cả hai sớm tìm được tiếng nói chung trong quá trình sáng tác. Anh đánh giá Tăng Duy Tân là người có vốn từ Hán Việt phong phú, am hiểu văn học, góp phần giúp phát triển phần 2 của ca khúc một cách mượt mà, đúng tinh thần mà anh muốn truyền tải.

Trên hành trình làm nghệ thuật, Phan Mạnh Quỳnh cho rằng những sự kết hợp âm nhạc mang lại cho anh nhiều trải nghiệm mới, nhưng điều giúp anh giữ được sự bền bỉ lâu dài chính là điểm tựa gia đình. Với anh, vai trò đặc biệt của bà xã không chỉ nằm ở cảm hứng sáng tác mà còn ở sự đồng hành thầm lặng, giúp anh an tâm bước tiếp trên con đường đã chọn.