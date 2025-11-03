Phá ổ nhóm cho vay với lãi suất 644%/năm ở Quảng Trị

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá chuyên án cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 240% đến 644%/năm, khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, Duy là 1 trong 3 người ngoại tỉnh đến Quảng Trị thuê nhà ở và tổ chức hoạt động cho một số người dân vay tiền.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Duy trong nhóm cho vay lãi nặng lãi. (Ảnh: Q.Văn)

Nhóm người sử dụng nhiều phương thức để tiếp cận người vay như rải tờ rơi tại những nơi tập trung đông dân cư như chợ, khu vực có nhà trọ hoặc dán thông báo vào cột điện.

Duy khai nhận, khi người vay có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại ghi ở tờ rơi, nhóm của hắn sẽ cử người đến thẩm định và cho người cần vay tiền viết giấy vay, cam kết trả nợ theo mẫu đã chuẩn bị sẵn và giải ngân tiền.

Hình thức cho vay là trả góp hằng ngày bằng cách chuyển khoản ngân hàng, lãi suất 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thậm chí có thời điểm thu lãi 16.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Khi đến hạn gói vay này mà người vay chưa có tiền trả, nhóm này lại mở gói vay mới cho người vay để trả cho gói vay trước.

Với cách thức nói trên, từ năm 2023 đến nay, nhóm người trên tổ chức cho một số người trong tỉnh và TP Huế vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, có nhiều người ban đầu chỉ vay những gói vay nhỏ lẻ, từ 5-10 triệu đồng, nhưng qua thời gian số tiền vay đã lên đến hàng trăm triệu đồng, dẫn đến không còn khả năng trả nợ.

Đơn cử như chị H.T.T (trú tại phường Nam Đông Hà) là một trong những nạn nhân của bẫy “tín dụng đen” mà nhóm người trên giăng ra.

Cụ thể, từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2025, từ gói vay ban đầu là 5 triệu đồng, đến ngày 9/8, Nguyễn Văn Dũng cho chị T. vay tổng cộng 48 gói vay với số tiền hơn 348 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

Thượng úy Nguyễn Công Danh - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, nhóm người trên sẽ vẽ ra các gói vay để người vay có thể trả nợ khi đến hạn. Từ gói vay này, khi người vay chưa trả được thì đối tượng sẽ đáo lại để tiếp tục hình thành gói vay mới, dẫn đến những người có nhu cầu vay tiền sẽ cuốn vào vòng xoáy của chúng và phụ thuộc vào việc trả nợ, dẫn đến khó khăn không có khả năng để trả nợ.

Từ vụ án trên, có thể thấy tội phạm “tín dụng đen” ngày càng biến tướng tinh vi, len lỏi vào đời sống xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, không vay tiền từ các nguồn không rõ ràng. Khi có nhu cầu vay vốn cần tìm đến các tổ chức tín dụng để được tư vấn, hướng dẫn theo quy định. Tránh tình trạng “vay nóng” ngoài xã hội dẫn đến sập bẫy “tín dụng đen”.