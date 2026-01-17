Phá đường dây lô đề giao dịch hàng tháng trên 7 tỷ đồng ở Quảng Trị

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp Công an phường Đồng Thuận, phường Đồng Hới, Công an xã Trường Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Qua đấu tranh, lực lượng công an bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây là Lại Thế Thiết (SN 1979, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), đồng thời làm rõ nhiều người liên quan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động đánh bạc.

Lê Thế Thiết là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, bước đầu công an xác định đường dây này có số tiền giao dịch hàng tháng trên 7 tỷ đồng.

Vụ án được giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị hoàn thiện hồ sơ, xử lý những kẻ trong đường dây và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cũng chủ trì, phối hợp Công an các xã Lệ Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Khe Tre (TP Huế) đấu tranh triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đường dây hoạt động dưới hình thức ghi số lô, số đề, do Nguyễn Bá Hưng (SN 1992, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) và Huỳnh Minh Quốc Pháp (SN 1995, trú xã Khe Tre, TP. Huế) cầm đầu.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an triệu tập, làm rõ 5 người liên quan. Bước đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến nay, số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc khoảng 2 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến đánh bạc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội “Đánh bạc”.

Theo đó, khoảng 4h ngày 14/12, Công an xã Thạch Hà thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thì phát hiện tại nhà Nguyễn Hữu Tiến (SN 1974, trú thôn 1, xã Thạch Hà) có 7 người đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “liêng” với tổng số tiền thu được là 10.820.000 đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Kim Anh (SN 1990), Nguyễn Hữu Thông (SN 1980), Nguyễn Hữu Thành (SN 1976), Nguyễn Thái Phúc (SN 1982), cùng trú tại thôn 1, xã Thạch Hà và Lê Văn Đồng (SN 1968, trú thôn 2, xã Thạch Hà) đến cơ quan điều tra đầu thú về hành vi phạm tội nói trên.