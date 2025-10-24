PGBank duy trì tăng trưởng ổn định lợi nhuận 9 tháng đạt gần 500 tỷ đồng

(VTC News) -

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PGBank đạt gần 79.838 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.349 tỷ đồng, tăng 7,5%, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro của PGBank.

Tiền gửi khách hàng đạt 44.375 tỷ đồng, tăng 2,4%, trong khi tiền gửi tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh, phản ánh sự chủ động trong đa dạng hóa nguồn vốn và quản trị thanh khoản. Danh mục chứng khoán đầu tư tăng gần gấp đôi, từ 4.251 tỷ đồng lên 8.171 tỷ đồng, hỗ trợ linh hoạt cho thanh khoản và thu nhập đầu tư.

Bên cạnh đó, vốn điều lệ của ngân hàng được nâng lên 5.000 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt 6.362 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm, góp phần củng cố năng lực tài chính và tạo đà sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Với kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm, cùng đà tăng trưởng tín dụng ổn định, PGBank kỳ vọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2025, đồng thời tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính và chất lượng dịch vụ, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.