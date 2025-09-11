Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

(VTC News) -

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động chia sẻ, cập nhật kiến thức khoa học (trực tiếp và trực tuyến) tập trung vào thông tin về bệnh học, các lựa chọn phương pháp phòng ngừa và điều trị.

Pfizer Việt Nam và Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao năng lực đội ngũ y tế.

Nhiễm trùng đường hô hấp là thách thức sức khỏe thường trực, với triệu chứng dễ nhầm lẫn, tiềm ẩn nguy cơ diễn tiến nặng ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Trong bối cảnh này, nhà thuốc trở thành “điểm chạm y tế” quen thuộc, nơi dược sĩ đóng vai trò then chốt trong tư vấn ban đầu và hỗ trợ cộng đồng giảm tải hệ thống y tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam, cho biết: “Sự hợp tác này là bước đi quan trọng tiếp theo trong cam kết lâu dài của Pfizer nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp về năng lực và tầm nhìn giữa hai bên sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, thiết thực và bền vững cho y tế Việt Nam.”

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ, sự hợp tác này không chỉ là sự cộng hưởng về năng lực, mà còn là sự đồng điệu về tầm nhìn, vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn.