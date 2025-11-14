Pembroria của Nga sắp về Việt Nam: Bệnh nhân ung thư nào được chỉ định dùng?

(VTC News) -

Ngày 31/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp giấy phép lưu hành cho thuốc Pembroria, cũng chứa hoạt chất pembrolizumab, được sản xuất bởi Công ty Limited Liability “PK-137” thuộc Liên bang Nga, dạng lọ 100mg/4ml.

Thuốc Pembroria được phê duyệt với các chỉ định tương tự như Keytruda, gồm: U hắc tố, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu và ung thư biểu mô thực quản.

Ngoài ra, Pembroria còn dùng cho ung thư có đặc điểm mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc vùng nối dạ dày-thực quản và ung thư biểu mô đường mật.

Giá dự kiến của Pembroria là khoảng 18 triệu đồng mỗi lọ, với liều dùng phổ biến là 2 lọ cho một chu kỳ điều trị, tương đương chi phí khoảng 36 triệu đồng mỗi chu kỳ. Bệnh viện K đang lên kế hoạch mua sắm loại thuốc này để phục vụ bệnh nhân trong thời gian tới.

Tuy nhiên, không phải tất cả người bệnh mắc các loại ung thư trên đều được chỉ định sử dụng pembrolizumab. Quyết định điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe tổng thể, loại đột biến của khối u và giai đoạn bệnh, được các bác sĩ chuyên khoa ung thư đánh giá kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất với thuốc Keytruda. (Ảnh: incentra)

Pembrolizumab là hoạt chất kháng thể đơn dòng chống lại PD-1, thuộc nhóm thuốc sinh học điều trị miễn dịch, được phát triển bởi hãng MSD (Mỹ). Thuốc có tên thương mại là Keytruda, dạng lọ 100mg/4ml, được truyền tĩnh mạch tại các cơ sở y tế.

Tại Việt Nam, Keytruda được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ năm 2017 và phê duyệt với 14 chỉ định khác nhau, gồm các loại ung thư như u hắc tố ác tính, ung thư phổi không tế bào nhỏ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư tế bào vảy vùng đầu và cổ.

Ngoài ra, Keytruda còn được sử dụng cho các bệnh ung thư như dạ dày, ung thư có mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H), ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư đại trực tràng có đặc điểm MSI-H hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, u lympho tế bào B lớn trung thất nguyên phát, ung thư thực quản, ung thư vú bộ ba âm tính và ung thư biểu mô tế bào thận.

Hiện giá bán của Keytruda vào khoảng 62 triệu đồng cho mỗi lọ. Bộ Y tế đã ban hành quyết định ngày 2/7 về chương trình hỗ trợ giảm chi phí một phần cho bệnh nhân ung thư đủ điều kiện, được triển khai tại Bệnh viện K cùng nhiều bệnh viện khác trên toàn quốc.

Theo chương trình này, chi phí tối đa cho mỗi chu kỳ điều trị với liều 200mg (tương đương 2 lọ) là khoảng 62 triệu đồng, trong đó một số chu kỳ có thể được miễn phí hoàn toàn tùy theo mức hỗ trợ được xét duyệt.

Đại diện Cục Quản lý Dược cũng khẳng định Pembroria không phải thuốc ung thư với chỉ định mới, mà là sinh phẩm tương tự Keytruda, đã có hồ sơ lâm sàng đầy đủ và tiếp tục được theo dõi về tính an toàn miễn dịch. Dự kiến thuốc sẽ có mặt tại Việt Nam từ năm 2026.

Hiện Việt Nam có gần 100 loại thuốc kháng thể đơn dòng điều trị ung thư được lưu hành, trong đó có nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhóm bệnh nhân.