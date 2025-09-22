P&G và Central Retail Việt Nam trồng thêm 1.000 cây rừng tại Tà Kóu

(VTC News) -

Dự án này góp phần phục hồi và bảo vệ mảng xanh cho Việt Nam. Đây là năm thứ ba liên tiếp sự kiện được tổ chức

Ông Marwane Tahri, Tổng Giám đốc Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ: “Cùng với Central Retail Việt Nam, Gaia, đội ngũ nhân viên và người tiêu dùng trên khắp cả nước, chúng tôi luôn kiên định biến cam kết thành hành động cụ thể. Ý nghĩa của Forests for Good không chỉ nằm ở những cánh rừng được vun trồng, mà còn ở sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp và cá nhân cùng chung sức cho một mục tiêu chung, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai."

1.000 cây rừng mới được trồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu thông qua Ngày hội trồng rừng năm 2025.

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu được công nhận là một trong 221 vùng sinh thái quan trọng nhất thế giới, nơi lưu giữ hệ sinh thái đa dạng nhưng hiện đang đối mặt với tình trạng xói mòn đất cát ven biển.

Việc trồng rừng tại đây không chỉ giúp cố định đất cát, tái tạo những vùng đất nghèo dinh dưỡng, mà còn tạo điều kiện để hệ động thực vật phát triển bền vững. Những cánh rừng mới còn góp phần bảo vệ nguồn nước, hạn chế nguy cơ sa mạc hóa, bão cát, hạn hán, đồng thời hỗ trợ sinh kế người dân thông qua nông nghiệp và du lịch sinh thái.