Ông Trương Gia Bình: Âu Lạc Grand Prize khơi dậy khát vọng làm chủ công nghệ của người Việt

(VTC News) -

Đây là chia sẻ của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT khi chia sẻ về Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize chiều 12/1. Tại sự kiện, Liên minh AI Âu Lạc công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize với trị giá lên tới 1 triệu USD, nhằm vinh danh sản phẩm, giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) xuất sắc do người Việt Nam phát triển và làm chủ.

Hội đồng thẩm định Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize ra mắt tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn khẳng định Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Lê Anh Tuấn, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những công nghệ nền tảng, ngoại giao khoa học – công nghệ đang trở thành mũi nhọn mới, thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ở góc độ đơn vị khởi xướng, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết việc công bố giải thưởng trị giá 1 triệu USD không nhằm so sánh với các giải thưởng quốc tế danh giá như Nobel hay Turing Award, mà là một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng làm chủ công nghệ của người Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT phát biểu tại lễ công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, nhấn mạnh tinh thần làm chủ công nghệ và chủ quyền AI của người Việt.

“Nhiều người hỏi vì sao giá trị giải thưởng là 1 triệu USD – con số tương đương với Giải Nobel. Chúng tôi xin khẳng định rằng Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize không có ý định so sánh với Nobel hay bất kỳ giải thưởng quốc tế nào khác. Điều chúng tôi hướng tới là những sản phẩm AI do người Việt Nam phát triển, phục vụ cho người Việt Nam”, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, trong bối cảnh mới, bảo vệ đất nước không chỉ là vấn đề lãnh thổ hay an ninh truyền thống, mà còn là bảo vệ chủ quyền công nghệ và chủ quyền AI.

“Lịch sử cho thấy rằng hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước mình. Và trong kỷ nguyên số, đó chính là bảo vệ chủ quyền công nghệ, chủ quyền AI”, ông Bình nói.

Ông Trương Gia Bình phân tích, nếu Việt Nam không sớm hình thành được một hệ sinh thái AI đủ mạnh, thì ngay cả những ý tưởng lớn nhất của giới trẻ cũng buộc phải triển khai trên nền tảng công nghệ nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, giải thưởng được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng lớn cho thanh niên Việt Nam, khơi dậy khát vọng dấn thân vào con đường khoa học – công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

“Chúng tôi mong các bậc phụ huynh tin tưởng rằng theo đuổi khoa học, công nghệ và AI là một con đường cao quý, xứng đáng được ủng hộ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là con đường để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc khẳng định.

Âu Lạc Grand Prize áp dụng hệ tiêu chí đánh giá toàn diện, lấy yếu tố tác động làm trung tâm. Các sản phẩm, giải pháp dự thi phải chứng minh được hiệu quả kinh tế – xã hội tại Việt Nam, thể hiện tính đổi mới, khả năng làm chủ công nghệ, tính bền vững, tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc đạo đức AI như minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư và giảm thiểu rủi ro cho xã hội.

Giải thưởng mở rộng cơ hội cho mọi công dân Việt Nam và các tổ chức có trưởng nhóm phát triển là người Việt, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động, với điều kiện sản phẩm dự thi là tài sản trí tuệ hợp pháp do người Việt phát triển và sở hữu.

Trong năm 2026, giải thưởng dự kiến triển khai theo lộ trình: mở cổng đăng ký trực tuyến từ tháng 3, kết thúc nhận hồ sơ vào tháng 7, tổ chức vòng sơ khảo tháng 8, vòng chung khảo tháng 10 và trao giải vào tháng 11.

Liên minh AI Âu Lạc hiện quy tụ hơn 20 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học, hướng tới phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) xử lý tiếng Việt chính xác, phù hợp văn hóa và bản sắc Việt Nam, đồng thời xây dựng cộng đồng AI mở, minh bạch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chủ quyền AI quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.