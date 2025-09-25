Ông Trump loại hình ảnh ông Biden khỏi 'Đại lộ Danh vọng Tổng thống'

(VTC News) -

Hình ảnh cựu Tổng thống Biden được ông Trump thay bằng chiếc bút máy. (Video: X)

Những bức chân dung của các vị Tổng thống Mỹ được trưng bày trong khung vàng và treo dọc theo hành lang West Wing. Mở đầu là hình ảnh của Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên George Washington và kết thúc là hình ảnh Tổng thống Donald Trump. Riêng khung hình của Tổng thống Joe Biden bị thay bằng bức ảnh chụp cây bút máy dùng để ký tài liệu.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích việc người tiền nhiệm Biden sử dụng bút tự động - thiết bị cơ học sao chép chữ ký của người khác. Hồi tháng 6, ông ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra xem liệu trợ lý của ông Biden có thực sự thực thi quyền hạn của Tổng thống trong quãng thời gian ông ấy bị suy giảm tĩnh mạch hay không.

Các email từ Nhà Trắng được cho là tiết lộ những lo ngại nội bộ, bao gồm việc liệu ông Biden có đích thân xem xét một số lệnh ân xá hay không.

"Tôi đoán lệnh ân xá duy nhất mà ông ấy ký hoặc một trong số ít lệnh mà ông ấy ký là lệnh ân xá cho con trai ông ấy", Tổng thống Trump nói với phóng viên hồi đầu tháng này và khẳng định chiếc bút tự động bị "sử dụng trái phép".

Ông Biden nhiều lần bác bỏ những tuyên bố tương tự như vậy và khẳng định mọi quyết định đều là của riêng ông, việc sử dụng bút tự động hoàn toàn được ủy quyền. Theo luật pháp Mỹ, những tài liệu được ký bằng thiết bị này có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký viết tay nếu được Tổng thống phê duyệt.

“Đại lộ Danh vọng Tổng thống” là một phần trong chương trình cải tạo Nhà Trắng rộng lớn hơn dưới thời ông Trump, bao gồm dát vàng Phòng Bầu dục, lát đá cẩm thạch tại Vườn Hồng theo mô hình khu điền trang của ông ở Florida, xây dựng phòng khiêu vũ mới và lắp đặt hai cột cờ cao 27 m trên bãi cỏ Nhà Trắng. Riêng cột cờ này được Tổng thống Mỹ mô tả là “những cột cờ đẹp nhất trong cả nước hoặc trên thế giới”.