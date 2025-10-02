Ông Trump hé lộ thời gian gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(VTC News) -

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Những người nông dân trồng đậu nành của đất nước chúng ta đang bị tổn hại vì Trung Quốc, chỉ vì lý do 'đàm phán', không mua. Chúng ta kiếm được rất nhiều tiền từ thuế quan, nên chúng ta sẽ lấy một phần nhỏ số tiền đó và giúp đỡ những người nông dân của chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ làm nông dân thất vọng!".

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh: "Tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập của Trung Quốc sau bốn tuần nữa và đậu nành sẽ là chủ đề thảo luận chính. Hãy làm cho đầu nành và các loại cây khác tuyệt vời trở lại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chấp thuận thỏa thuận cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi có cuộc điện đàm tốt đẹp với ông Tập Cận Bình. Ông ấy đã phê duyệt thỏa thuận TikTok. Chúng tôi mong muốn hoàn tất thỏa thuận. Chúng tôi phải ký kết, đó có thể chỉ là thủ tục. Thỏa thuận TikTok đang trên đường hoàn tất và nhà đầu tư đang chuẩn bị".

Ông Trump đề cập Mỹ sẽ "kiểm soát chặt chẽ" ứng dụng này, nhấn mạnh đây là "thỏa thuận rất tốt" cho Washington.

Hồi tháng 8, Tổng thống Donald Trump cũng ký sắc lệnh hành chính gia hạn thời hạn tạm ngừng áp thuế nhập khẩu mới với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng tăng thuế hết hạn vào ngày 11/8.

Theo các quan chức Nhà Trắng, thời hạn mới sẽ kéo dài đến 9/11, tạo thêm thời gian để Washington và Bắc Kinh tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thương mại lâu dài. Động thái này cũng mở đường cho khả năng ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa thu nhằm tháo gỡ các bất đồng thương mại.