Ông Trump cân nhắc tấn công hạn chế vào Iran, hiện vẫn duy trì ngừng bắn

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn của ông đang xem xét việc nối lại các cuộc tấn công quân sự hạn chế vào Iran, bên cạnh việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, như một cách để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 12/4, trích dẫn các quan chức và những người quen thuộc với vấn đề này, tuy nhiên Reuters cho biết không thể xác minh ngay lập tức thông tin.

Trong khi đó, theo Al Jazeera, ông Trump nói, "không quan tâm" Iran có quay lại bàn đàm hay không, khi trả lời một số câu hỏi từ giới truyền thông tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland. "Họ không quay lại tôi cũng không sao".

Ông cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran, dự kiến ​​có hiệu lực đến ngày 22/4, “đang được duy trì tốt”. Lệnh phong tỏa các cảng của Iran sẽ có hiệu lực lúc 10 giờ sáng 13/4 giờ miền Đông (14h00 GMT), theo thông báo của quân đội Mỹ.

Hai phi công Mỹ được sơ tán khỏi Iran hồi đầu tháng này “đang trong tình trạng rất tốt”, ông Trump cập nhật.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả các cuộc đàm phán là sự tham gia tích cực nhất giữa hai nước trong 47 năm. Ông cho biết Iran đã tham gia “với thiện chí” nhằm mục đích chấm dứt các xung đột đang diễn ra.

Theo bài đăng của ông trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận gần tiến đến một bản ghi nhớ tiềm năng.

“Nhưng khi chỉ còn cách “Bản ghi nhớ Islamabad” vài bước, chúng ta lại gặp phải chủ nghĩa cực đoan, thay đổi mục tiêu và phong tỏa”, ông Araghchi nói. “Không rút ra được bài học nào. Thiện chí sinh ra thiện chí. Thù địch sinh ra thù địch”, Araghchi nói thêm.

Các thị trường châu Á mở cửa giảm điểm, và giá dầu đã tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận, còn ông Trump ra lệnh phong tỏa hải quân các cảng của Iran.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,84%, trong khi chỉ số Topix giảm 0,42%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,83%.

Giá dầu cũng tăng mạnh vào Chủ nhật sau khi các cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Dầu thô West Texas Intermediate tăng 8,56% lên 104,84 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent tăng 8,61% lên 103,38 USD/thùng.

Thị trường đã hỗn loạn kể từ khi chiến sự bùng nổ vào ngày 28/2, khi Iran hạn chế eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển một phần năm lượng dầu khí toàn cầu.