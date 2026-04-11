Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại

Ngày 10/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại dù có hay không sự hợp tác từ Tehran. Ông cũng nói mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán với Iran là ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước khi lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ liên hợp Andrews, ông Trump tỏ ra lạc quan về tiến trình hiện tại. “Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ giải quyết dứt điểm bằng cách này hay cách khác”, ông nói, đề cập đến nỗ lực đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng một số quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ, nhưng không nêu cụ thể là nước nào: “Nhiều nước cũng sử dụng tuyến đường này, và họ sẽ tham gia hỗ trợ. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ sớm mở cửa eo biển”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí trước khi lên chuyên cơ Air Force One tới bang Virginia, tại căn cứ liên hợp Andrews. (Nguồn: Reuters)

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh trọng tâm của thỏa thuận vẫn là vấn đề hạt nhân. “Không vũ khí hạt nhân. Đó là điều chiếm 99% nội dung thoả thuận”, ông khẳng định.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận có bao gồm cả vấn đề eo biển Hormuz hay không, ông Trump nói có, nhưng cho rằng tuyến đường này “sẽ tự động được mở lại” trong thời gian tới.

Dù ông Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Tehran vào ngày 8/4, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đến nay vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz đã gây ra một trong những gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đây là tuyến hàng hải quan trọng, chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển trên thế giới.

Tổng thống Mỹ trước đó tỏ rõ sự không hài lòng vì các đồng minh trong NATO chưa tham gia tích cực vào việc đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz. Theo Reuters, sau cuộc gặp với ông Trump, Tổng thư ký Mark Rutte đã thông báo với các chính phủ châu Âu rằng phía Mỹ mong muốn sớm nhận được những cam kết cụ thể trong vài ngày tới.