Iran tuyên bố 'quản lý Hormuz ở tầm cao mới', ông Trump phản đối thu phí

Theo Tass, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là tuyên bố nước này giành chiến thắng trong cuộc chiến tại khu vực Vịnh Ba Tư, bất chấp những thiệt hại do các cuộc tấn công và ném bom của Mỹ - Israel gây ra.

“Tuy chịu thiệt hại và các đòn tấn công từ kẻ thù, lực lượng vũ trang của chúng ta biến cuộc chiến thành một chiến thắng vĩ đại", tuyên bố nêu rõ. Văn bản này được công bố vào ngày thứ 40 kể từ khi lãnh tụ tối cao tiền nhiệm của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, qua đời.

Tài liệu cũng kêu gọi người dân trong nước “tiếp tục xuống đường tại các thành phố của Iran (để tuần hành và biểu tình), như các bạn đã làm trong suốt 40 ngày qua".

Ngoài ra, tuyên bố cho biết “Iran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz lên một tầm cao mới".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nhận được các báo cáo rằng Iran đang thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển này.

“Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz — điều đó tốt nhất là không xảy ra, và nếu có thì họ nên dừng lại ngay!” ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vào ngày 8/4 rằng Mỹ phản đối việc Iran thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng ý tưởng Washington và Tehran cùng thực hiện việc này sẽ được thảo luận trong hai tuần tới.

Iran được cho là đã yêu cầu quyền thu phí từ các tàu đi qua eo biển này như một điều kiện trong thỏa thuận tạm ngừng giao tranh hiện tại.

Tờ Financial Times đưa tin rằng Tehran dự định yêu cầu các tàu đi qua tuyến đường thủy này phải trả khoản phí tương đương tiền điện tử khoảng 1 USD cho mỗi thùng dầu đang chở trong thời gian ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Ông Trump cũng tiếp tục yêu cầu Iran phải mở lại eo biển ngay lập tức, nếu không sẽ phải đối mặt với các hành động quân sự mới nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này.

“Iran đang làm một việc rất tệ" về eo biển Hormuz, theo ông Trump. “Đó không phải là thỏa thuận mà chúng ta đã có!”