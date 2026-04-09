Iran công bố tuyến đường tránh thuỷ lôi trên eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa đưa thông báo: "Để tuân thủ nguyên tắc an toàn hàng hải và tránh nguy cơ va phải thủy lôi, tất cả tàu thuyền dự định đi qua eo biển Hormuz cần sử dụng lộ trình thay thế khi lưu thông".

IRGC cũng công bố hướng dẫn về lộ trình nhập cảnh và xuất cảnh thay thế luồng chính qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Tàu neo đậu tại Oman, do không thể đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Sau khi thông báo mở lại eo biển Hormuz không lâu, Iran mới đây lại thông báo đóng cửa. Theo dịch vụ theo dõi tàu biển MarineTraffic, vẫn có hai tàu chở dầu đi qua khu vực này. Hai tàu đó là NJ Earth (thuộc sở hữu Hy Lạp) và Daytona Beach (treo cờ Liberia), cũng là những tàu đầu tiên đi qua eo biển kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran được công bố.

Khi được hỏi về thông tin Iran đóng eo biển Hormuz từ hãng tin Fars, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng điều này “không thể chấp nhận được”.

Bà cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump được thông báo về các tin này trước đó, đồng thời nhấn mạnh rằng những gì Iran tuyên bố công khai có thể khác với hành động thực tế. Bà cũng nói lưu lượng tàu thuyền qua eo biển trong ngày đã gia tăng.

Trước đó, Tổng thống Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran, tạm dừng xung đột sau khi cảnh báo sẽ cho phép tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Tehran nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng: “Các điều khoản ngừng bắn giữa Iran và Mỹ rất rõ ràng: Mỹ phải lựa chọn - ngừng bắn hoặc tiếp tục chiến sự thông qua Israel, không thể có cả hai".

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "cử đội đàm phán của mình", do Phó Tổng thống Vance dẫn đầu đến Islamabad, Pakistan để đàm phán với Iran vào ngày 10/4. Trong khi phái đoàn Iran sẽ do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu - người đảm nhận trách nhiệm chiến lược ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột.