Xuất hiện 3 đề xuất 10 điểm khác nhau của Iran, Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng

(VTC News) -

Ngày 8/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với phóng viên khi ông rời Hungary rằng: “Bản đề xuất 10 điểm đầu tiên là một thứ đã được đệ trình và thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ do ChatGPT soạn thảo, được gửi cho ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, nhưng ngay lập tức bị vứt vào thùng rác và bị từ chối".

Ông Vance tiếp tục nhấn mạnh: “Có một đề xuất 10 điểm thứ hai hợp lý hơn nhiều, dựa trên một số cuộc trao đổi qua lại giữa chúng tôi, giữa người Pakistan và người Iran. Đó là đề xuất 10 điểm mà Tổng thống đề cập trong bài phát biểu ngày hôm qua”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, bản đề xuất thứ ba lan truyền trên mạng xã hội bị ông Vance đánh giá là “còn cực đoan hơn” bản đầu tiên.

Ông Vance cho rằng đề xuất ban đầu đó được đưa ra bởi "một kẻ tầm thường nào đó ở Iran", đồng thời chỉ trích giới truyền thông vì đưa tin về nó. Theo CNN, đề xuất đó nhắc đến việc Iran giành chiến thắng lớn và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của họ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Phó Tổng thống Vance cũng bác bỏ cáo buộc từ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf rằng Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi Israel tấn công Lebanon. Ông Vance thừa nhận “các lệnh ngừng bắn luôn phức tạp” và Washington vẫn tuân thủ cam kết.

Cùng thời điểm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "cử đội đàm phán của mình", do Phó Tổng thống Vance dẫn đầu đến Islamabad, Pakistan để đàm phán với Iran vào ngày 10/4.

"Phó Tổng thống Vance đóng vai trò rất quan trọng và then chốt trong vấn đề này ngay từ đầu. Tất nhiên, ông ấy là cánh tay phải của Tổng thống. Ông ấy là Phó Tổng thống Mỹ. Ông ấy tham gia vào tất cả cuộc thảo luận. Ông ấy sẽ dẫn đầu giai đoạn đàm phán mới tại Islamabad vào cuối tuần này", bà Leavitt cho hay.

Trong cuộc họp báo, bà Leavitt cũng xác nhận Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner cũng sẽ tham gia phái đoàn đàm phán.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận sự tham gia của Tehran vào cuộc đàm phán. Cuộc gặp ngoại giao giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​diễn ra ngày 10/4 tại Islamabad, nơi hai bên sẽ tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt nhiều tuần căng thẳng sau khi xung đột bùng nổ.

Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Iran, phái đoàn Iran sẽ do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu - người đảm nhận trách nhiệm chiến lược ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột.