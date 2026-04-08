Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran

(VTC News) -

Ngày 8/4, trước việc Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được ngày 7/4 giữa Hoa Kỳ và Iran, bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông".

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Bà Phạm Thu Hằng tiếp tục nhấn mạnh: "Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực; tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới".