Ông Trump tuyên bố giữ nguyên toàn bộ quân Mỹ quanh Iran vì lý do đặc biệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ tàu chiến, máy bay và lực lượng quân sự Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Iran và khu vực lân cận cho đến khi Tehran thực thi đầy đủ một thỏa thuận mà hai bên đã đạt được.

“Toàn bộ tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ – cùng với đạn dược, vũ khí tăng cường và mọi nguồn lực cần thiết – sẽ tiếp tục được duy trì tại Iran và khu vực xung quanh, nhằm bảo đảm khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự đối với đối phương vốn đã suy yếu đáng kể, cho đến khi THỎA THUẬN THỰC SỰ được tuân thủ hoàn toàn", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/4 (giờ Mỹ).

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, tham gia chiến dịch tấn công Iran, ngày 7/3/2026. (Ảnh: Hải quân Mỹ/Ảnh cung cấp qua REUTERS)

Thông điệp được đưa ra sau khi Israel cùng ngày tiến hành loạt không kích dữ dội vào Lebanon, khiến hàng trăm người thiệt mạng, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo hai bên đã đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cáo buộc Israel đã vi phạm các điều khoản ngừng bắn khi gia tăng tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon, trong khi Mỹ cũng đi ngược thỏa thuận khi yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.

“Trong bối cảnh như vậy, một lệnh ngừng bắn song phương hay các cuộc đàm phán là không hợp lý”, ông nhấn mạnh.

Hiện trường một vụ không kích của Israel ở thành phố Tyre, Lebanon, ngày 8/4/2026. (Ảnh: REUTERS/Adnan Abidi)

Cả Israel và Mỹ đều khẳng định lệnh ngừng bắn không áp dụng với Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc tấn công sẽ tiếp tục, trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Iran đã hiểu sai phạm vi thỏa thuận.