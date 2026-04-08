Ông Trump tuyên bố 'thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn' sau thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 7/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với AFP rằng: “Chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn 100%. Không còn nghi ngờ gì nữa”.

Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ liệu ông có kế hoạch thực hiện những lời đe dọa trước đó về việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu Tehran bội ước thỏa thuận hay không. “Các bạn sẽ phải chờ xem”, ông Trump nói.

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ "giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ở eo biển Hormuz" với điều kiện "mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn" tuyến đường thủy quan trọng này.

“Sẽ có rất nhiều hành động tích cực! Sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết. Chúng ta sẽ cung cấp đủ loại vật tư và chỉ ‘ở đó’ để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi tin tưởng rằng mọi việc sẽ ổn", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng ăn mừng "chiến thắng" với tuyên bố: “Một ngày trọng đại cho hòa bình thế giới! Iran muốn điều đó xảy ra, họ đã chịu đựng đủ rồi! Tương tự như vậy, tất cả mọi người khác cũng vậy!”.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông tin việc đi lại qua eo biển Hormuz trong thời gian hai tuần thực hiện lệnh ngừng bắn “sẽ khả thi thông qua sự phối hợp với Lực lượng vũ trang Iran và sự cân nhắc thích đáng về hạn chế kỹ thuật”.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới gần như bị đình trệ kể từ khi xung đột bắt đầu. Trước đây, ông Trump từng đề cập đến khả năng Mỹ và Iran cùng kiểm soát eo biển.

Theo truyền thông Iran, nước này gửi đề xuất 10 điểm tới Mỹ thông qua Pakistan và các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad. Đề xuất bao gồm việc cho phép vận chuyển có kiểm soát qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran, chấm dứt chiến sự chống lại Iran và các đồng minh, cũng như rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi các căn cứ trong khu vực.

Ngoài ra, Iran yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt, bồi thường đầy đủ thiệt hại và giải phóng các tài sản bị đóng băng. Tehran nhấn mạnh rằng đàm phán với Mỹ không đồng nghĩa với việc chiến sự kết thúc, và chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột khi các điều khoản được hoàn tất theo kế hoạch này.