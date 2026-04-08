Nga, Trung Quốc chặn nghị quyết của Liên hợp quốc về eo biển Hormuz

Bản dự thảo được đưa ra bỏ phiếu hôm 7/4, do Bahrain đề xuất và có 11 trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ, hai thành viên bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc cho rằng biện pháp này thiên vị chống lại Iran nên quyết định bỏ phiếu chống.

Thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. (Ảnh: Getty)

Đặc phái viên Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông cho rằng việc thông qua dự thảo do Bahrain bảo trợ vào thời điểm Mỹ đang đe dọa sự tồn vong của một nền văn minh sẽ gửi đi thông điệp sai lầm. Tương tự, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzya cho hay Nga và Trung Quốc đang đề xuất nghị quyết thay thế về tình hình ở Trung Đông, bao gồm cả an ninh hàng hải.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã ca ngợi động thái của Trung Quốc và Nga. “Hành động của họ ngày hôm nay đã ngăn chặn việc Hội đồng Bảo an bị lợi dụng để hợp thức hóa hành động gây hấn", ông Iravani nói.

Dự thảo nghị quyết do Bahrain bảo trợ “khuyến khích mạnh mẽ” các quốc gia phối hợp những biện pháp phòng thủ để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược với hoạt động vận tải dầu khí toàn cầu, bao gồm việc hộ tống các tàu thương mại.

Trước chiến sự, khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua tuyến đường này. Nhưng kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông leo thang, eo biển Hormuz gần như tê liệt, Tehran đe dọa tấn công tàu thuyền để đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động.

Cuộc phong tỏa khiến giá nhiên liệu tăng vọt trên khắp thế giới và dẫn đến việc một số quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, phải áp đặt hạn chế về tiêu thụ và phân phối theo định mức.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý tạm hoãn các cuộc tấn công dự kiến vào cơ sở hạ tầng của Iran trong hai tuần. Ông viết trên Truth Social rằng quyết định này “phụ thuộc vào việc Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz".