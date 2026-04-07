Iran dọa mở rộng phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, Israel tấn công hạ tầng Tehran

Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn khi cảnh báo có thể yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nếu xung đột với Mỹ và Israel leo thang, hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 7/4.

Binh sĩ Yemen tuần tra tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, Yemen, ngày Chủ nhật, 5/4/2026. (Ảnh: AP/Abdulnasser Alseddik)

Dẫn lời một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran, Reuters cho biết Tehran sẵn sàng kích hoạt các lực lượng đồng minh trong khu vực nếu “tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát”, trong đó bao gồm khả năng đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, hiện kiểm soát phần lớn Yemen, từng nhiều lần tấn công tàu thuyền tại khu vực này. Trước đó, nhóm đã phát tín hiệu có thể can dự trực tiếp vào xung đột nếu nhận được yêu cầu từ Tehran.

Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến trung chuyển quan trọng đối với khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu từ Trung Đông, tương tự như eo biển Hormuz. Tuyến đường này mỗi ngày vận chuyển khoảng 10% nguồn cung dầu mỏ thế giới, nằm giữa Djibouti ở phía nam và Yemen ở phía bắc.

Trước đó, từ cuối tháng 3, một quan chức quân sự Iran đã úp mở khả năng nhắm mục tiêu vào Bab el-Mandeb, cho thấy nguy cơ lan rộng của xung đột không chỉ giới hạn ở Vịnh Ba Tư mà có thể mở sang các tuyến hàng hải huyết mạch khác của thế giới.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày thừa nhận nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cầu và tuyến đường sắt tại thủ đô Tehran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Netanyahu cho biết các đòn tấn công nhằm vào những cơ sở hạ tầng “được sử dụng bởi” lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tuy nhiên, phía Israel không đưa ra bằng chứng cụ thể cho tuyên bố này. Theo nhà lãnh đạo Israel, các đòn không kích nhằm làm suy yếu và cắt đứt năng lực của chính quyền Iran, song khẳng định các cuộc tấn công "không nhằm vào người dân Iran".

Truyền thông Iran trước đó cũng xác nhận một số cây cầu bị tấn công. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết một vụ không kích nhằm vào cầu đường sắt tại Kashan khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Một báo khác của Iran cũng đưa tin về vụ tấn công vào cầu trên tuyến cao tốc Tabriz–Zanjan ở khu vực tây bắc.

Sân bay tại Kashan, Iran bị tấn công hôm 2/4/2026. (Ảnh: Anadolu Agency)

Theo luật pháp quốc tế, các cơ sở hạ tầng dân sự như cầu và đường sắt thường nằm trong danh mục được bảo vệ, song Israel thời gian qua nhiều lần tiến hành không kích vào các mục tiêu tương tự tại Iran và Lebanon, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trên diện rộng.