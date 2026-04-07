Tổ hợp hóa dầu Ả Rập Xê Út trúng đòn không kích của Iran

Các cuộc tấn công trong đêm đã đánh trúng một tổ hợp hóa dầu tại khu công nghiệp quy mô lớn ở thành phố Jubail, miền Đông Ả Rập Xê Út, chỉ vài giờ sau khi các cơ sở tương tự tại Iran bị tập kích, theo nguồn tin tại hiện trường nói với AFP ngày 7/4.

Nguồn tin cho biết vụ tấn công đã gây hỏa hoạn tại các nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Cơ bản Ả Rập Xê Út (SABIC), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Video nhân chứng ghi lại cảnh đám cháy bùng phát từ khu tổ hợp công nghiệp tại Jubail, Ả Rập Xê Út. (Nguồn: Reuters)

Jubail được xem là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất thế giới, tập trung các ngành sản xuất chủ lực như thép, xăng dầu, hóa dầu, dầu bôi trơn và phân bón hóa học. Đây là nơi đặt các liên doanh quy mô lớn giữa “ông lớn” dầu khí quốc doanh Saudi Aramco, công ty con hóa dầu SABIC cùng nhiều tập đoàn năng lượng phương Tây.

Theo Reuters, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhận trách nhiệm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tổ hợp hóa dầu Jubail. Theo IRGC, các đòn tấn công được thực hiện nhằm “đáp trả tội ác của đối phương” trong chiến dịch nhằm vào các nhà máy hóa dầu của Iran tại Asaluyeh trước đó.

IRGC cho biết đã sử dụng tên lửa tầm trung và UAV cảm tử để nhắm vào tổ hợp Sadara – liên doanh trị giá khoảng 20 tỷ USD giữa Aramco và tập đoàn Dow – cùng một số cơ sở khác tại Jubail, bao gồm cả cơ sở liên quan tới ExxonMobil.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh lực lượng phòng không Ả Rập Xê Út phải đối phó với một loạt tên lửa nhằm vào khu vực miền Đông. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng, 7 tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn và phá hủy.

“Các mảnh vỡ tên lửa đạn đạo rơi xuống khu vực xung quanh các cơ sở điện lực; công tác đánh giá thiệt hại đang được triển khai”, Bộ này cho biết trên mạng xã hội X.

Cùng ngày, nhà chức trách thông báo tạm thời đóng cửa cầu King Fahd – tuyến giao thông huyết mạch dài 25 km nối Ả Rập Xê Út với Bahrain – như một biện pháp phòng ngừa sau khi ban hành cảnh báo an ninh.

“Việc lưu thông qua cầu King Fahd đã được tạm dừng để đảm bảo an toàn", cơ quan quản lý tuyến cầu cho biết.

Saudi Aramco từ chối bình luận về các thông tin liên quan tới vụ tấn công, trong khi văn phòng truyền thông chính phủ Ả Rập Xê Út và SABIC chưa đưa ra phản hồi.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị tấn công vào hạ tầng dân sự.